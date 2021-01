El actor de Física o Química que vive de enseñar su cuerpo en Only Fans

Óscar Sinela , conocido por interpretar al angelical Quino en Física o Química , lleva medio año sacándole partido a Only Fans , la plataforma que ofrece contenido para adultos previo pago. El actor de 32 años ha explicado que la pandemia le ha llevado a buscar nuevas fuentes de ingresos , y pide respeto tras esta decisión.

Óscar Sinela debutó en la serie El Castigo, pero fue su papel de Quino en Física o Química el que le hizo realmente conocido.

Tras estos trabajos, el actor sevillano participó en películas como 'Ligones', 'XP3D' o 'Tormenta', pero parece que no ha conseguido encontrar una estabilidad laboral en el mundo de la interpretación, situación que se ha visto más acentuada por la pandemia de coronavirus.

Yoli y Quino en 'Física o Química' / ATRESplayer PREMIUM

Por este motivo, el joven de 32 años ha decidido buscar otras fuentes de ingresos, y en agosto del año pasado se abrió una cuenta de Only Fans en la que proporciona contenido exclusivo que hasta ahora publicaba de forma gratuita en redes sociales.

Así lo explica en un extenso post en Instagram, que actualizó meses después tras convertirse en noticia por ofrecer contenido erótico en esta plataforma. Tras explicar que el paro en su sector "le ha hecho buscar alternativas que nunca hubiera pensado que haría", decidió embarcarse en esta aventura de Only Fans.

"Lola Flores se prostituyó para poder salir adelante y a su manera cuidó a su familia. Para mi, un ejemplo de respeto. Mi caso es diferente, pero pensé en ella antes de crear mi Only", asegura Sinela explicando que miles de personas publican fotos en Instagram "marcando paquete" diciendo que les gusta hacer deporte; o "material erótico en sus cocinas diciendo que les encanta cocinar".

"En lugar de subir ese material aquí y regalarlo, ¿Por qué no monetizarlo? Total, la única gran diferencia es que voy a trabajar mi pudor cómo nunca, y a su vez me beneficio con dinero. Aunque sea poco, pero yo lo agradezco. El mes pasado cobré 20 euros y pude comer cuatro días con ellos. Pues gloria!", confiesa Óscar, que también explica que su familia es humilde y no pueden permitirse ayudarle económicamente.

Una explicación que, a pesar de que es libre de hacer lo que quiera, transmite para pedir respeto tras tomar esta decisión.

En su Only Fans, Óscar Sinela ofrece contenido personalizado, felicitaciones y relatos eróticos, aunque no aparece completamente desnudo ni ofrece contenido pornográfico.