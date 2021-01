'Con mucho acento': El discurso de Lola Flores defendiendo las raíces que se vuelve viral gracias a un anuncio de cerveza

"¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar...". Así comienza el magnífico spot de Cruzcampo protagonizado por Lola Flores en el que reivindica las raíces y la diversidad.

Bajo el lema 'Con mucho acento', esta campaña rescata un poderoso discurso de 'La Faraona' que continúa teniendo mucho sentido en 2021. De esta manera, Lola Flores se dirige a las nuevas generaciones para poner el valor del orgullo de nuestra personalidad y de nuestra procedencia.

"Me refiero a ese pellizco. A esa forma en la que te llenas el pecho de alegría. Con la que rebañas un huevo frito, o con la que te pintas el rabillo del ojo", continúa mientras se intercalan diferentes imágenes, y añade: "Acento es que se te vean las costuras, y los dobladillos".

"Da igual si eres de la Conchinchina o de la Línea de la Concepción. Cajero de supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. ¿A todo esto le llaman ahora 'empowerment', ¿no?", finaliza, para recogerle el testigo una cantaora de la generación más joven: María José Llergo.

"Si, Lola. Pero tú siempre lo llamaste 'poderío'", le responde la joven cordobesa.

"Si alguien entendió el acento en todas sus acepciones, si alguien conquistó el planeta gracias a su singularidad y carácter, ésa fue Lola Flores. Un fenómeno cuya vigencia perdura intacta a pesar del paso del tiempo", explica Esteban Velasco, responsable de Cruzcampo. Y es que si hay alguien que represente la diversidad y la reivindicación de las raíces, esa es Lola Flores.

En el mismo comunicado la compañía explica que para elaborar el spot y conseguir la voz, el rostro y los gestos de la artista; se ha llevado a cabo un minucioso trabajo audiovisual en el que han utilizado más de 5.000 imágenes de la artista en un intenso proceso de composición y postproducción.

También recalcan la implicación de sus hijas, Lolita y Rosario Flores, que han asesorado y participado para darle forma hasta llegar al resultado hiperrealista de 'Con mucho acento'.