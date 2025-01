El actor Jesús Olmedo: su edad, su madrina Lina Morgan y sus series y películas más conocidas

Jesús Olmedo es de esos rostros de la pantalla que nos ha acompañado las últimas décadas. Nacido en Sevilla en 1973, a sus 51 años puede decir que se ha convertido en un actor habitual tanto de la ficción nacional como de la internacional.

Desde bien joven no dejó pasar ninguna serie de éxito de cada época. Así, se le pudo ver en títulos como Periodistas, Al salir de clase, Un chupete para ella, Un paso adelante.... Fue al otro lado del charco donde se dio a conocer con Géminis, venganza de amor, mientras que en nuestro país se abrió paso como protagonista de series como Hospital Central, 90-60-90, diario secreto de una adolescente e Hispania, la leyenda.

Entre todas las ficciones también destaca sus trabajos en producciones como Gran Reserva: El origen, y Amar es para siempre. Además, ha sido un habitual de seriales como Centro médico y Mercado central y ahora de Sueños de libertad, en Antena 3, donde se le puede ver cada tarde.

"Llevo treinta y tantas series de televisión y Sueños de libertad es el proyecto más especial de mi vida. Porque ha llegado en un momento muy particular", confesó para Diez minutos.

Olmedo ha saltado al cine, donde también cuenta con una amplia trayectoria desde 1999, cuando se estrenó en Nadie conoce a nadie, trabajo al que siguieron otros como Fugitivas, Noviembre, 15 días contigo, 8 citas, La herencia Valdemar y Vienes o voy, entre muchas otras películas.

Su debut gracias a Lina Morgan

Toda historia con altibajos tiene un comienzo, y el de Jesús Olmedo está vinculado a Lina Morgan, tal y como contó en Diez Minutos: "Estaba trabajando en Isla Mágica, en un parque temático de Sevilla, y me enteré de que estaban buscando actores para Hostal Royal Manzanares. La prueba me la hizo el director, Sebastián Junyent, me hizo cantar delante de Lina, Joaquín Kremel y Lolita".

Y el actor tocó el éxito: "Después de aquello me llamaron y la secuencia estaba escrita para que durase siete minutos, pero Lina empezó a improvisar y estuvimos dieciséis minutos. Acabamos tirándonos por el suelo, casi nos besábamos. Lo gocé y fue amor a primera vista".

Desde ese momento ambos crearon un vínculo muy especial y volvieron a trabajar juntos. Así lo relató para la mencionada revista: "Lina quiso que hiciera de su hijo en Academia de baile Gloria y fue muy bonito lo que pasó. Renovamos una segunda temporada y a mitad me llaman para otra serie, Esencia de poder. Y lo rechacé, pero Lina se enteró y me dijo, 'te tienes que ir, a esta vieja ya la tienes muy vista. Tira, que tienes que volar'. Me emociono de recordarlo. Lina cambió el curso de mi vida y si no es por ella, sin esa decisión, a lo mejor no estaríamos hablando ahora".

Una pasión desde niño

Olmedo ha contado en distintas ocasiones que su amor por la interpretación le viene desde la infancia, y ya en el colegio organizaba obras de teatro. Eso sí, siempre ha aprendido de su entorno, tal y como explicó en una entrevista para The Luxonomist: "Nunca he sido mitómano. Me interesaba más el ser humano que la estrella de rock, de cine, del fútbol. Y, en cuanto a seres humanos admirables me quedo con mi padre, un ser INMENSO como no he conocido ninguno igual. Y mi madre, la personificación de la palabra entereza y lucha. Una jabata".

Nacido de una familia modesta, siempre ha reivindicado que lo más importante para él es tener trabajo: "Los parones, las épocas de sequía de esta profesión (esas no se ven en Instagram ni aparecen en los programas de TV) son demoledoras. No solo por lo extensas que pueden llegar a ser, sino porque no depende nada de ti acabar con ellas o suavizarlas".

De esta manera, Olmedo utiliza su voz para reivindicar la situación en su gremio: "Esta profesión tiene las mayores injusticias y las situaciones menos lógicas que yo he podido vivir en toda mi vida. A veces, desde fuera, creemos que todo es glamour, fotos, diversión… La gente cree que todos los actores somos ricos, que no dejamos de ir a fiestas y que nos regalan de todo. Me temo que yo no cumplo esos parámetros. Llevo 30 años de profesión y hoy, a esta hora, no sé qué va a ocurrir mañana con mi vida laboral. Es un tanto desasosegante. No hay glamour en eso, créeme".

Por todo esto consigue encontrar el equilibrio entre ahorrar y derrochar: "Cada cosa en su medida. Hay que saber disfrutar, para eso te lo has currado. Y pensar que mañana llegará y hay que seguir".

El actor se describe a sí mismo como impaciente y P.A.S (Persona Altamente Sensible), y busca siempre el punto medio de las cosas, tal y como desveló en The Luxonomist: "La clave está en la medida. Disfrutar de las cosas sabiendo dónde dejan de ser saludables, dónde dejan de hacerte feliz. Para mí esa es la clave".

Su vida sentimental

Aunque es muy discreto en lo que respecta a su vida sentimental, se conoce que Olmedo mantuvo una relación de 12 años con Nerea Garmendia. Ambos se conocieron en 2008, cuando él trabajaba en Hospital Central y ella en 90-60-90.

Nunca se casaron oficialmente, pero sí celebraron una ceremonia para sellar su amor junto a su familia y sus seres queridos. Desde entonces han presumido de su vida juntos en redes sociales, hasta que decidieron separarse en 2020.

Los actores, además de compartir profesión, vivieron momentos buenos, y no tan buenos: la actriz contó en Hola que perdió al bebé que esperaba con el actor en 2019. "Hace un año que volví a nacer. Afortunadamente todo quedó en un susto, pero casi no lo cuento. Y quiero contarlo porque hay un antes y un después en mi vida y hoy celebro el primer cumpleaños de mi segunda vida", confesó ella para la revista.