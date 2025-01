Qué ha sido de María Jesús Grados (y su acordeón): su edad, el grave accidente que marcó su vida y sus parejas

Son muchos los que tal vez la recuerden por El baile de los pajaritos. Una melodía y un estribillo que a muchos no se nos quita de la cabeza. Un tema que originalmente fue compuesto por Wener Thomas y que traspasaría fronteras en sus diversas versiones en distintos idiomas. Precisamente, ese tema que se haría tan popular en España gracias María Jesús y su acordeón.

Del fichaje de Manolo Escobar a su papel como concejal: la trayectoria de María Jesús Grados dentro y fuera de la música

A sus 68 años, María Jesús Grados puede presumir de tener una trayectoria musical desde bien temprano. Nació un 29 de mayo de 1956 en Cáceres. Con tan solo 8 años, debutó en el mundo de la música, concretamente en Valencia, donde empezó a tocar su acordeón en bares, restaurantes y playas.

Todo ello, hizo que en un principio fuese conocida como la Niña de la Malvarrosa. “Mi padre y yo nos tirábamos cinco meses fuera de casa porque íbamos de pueblo en pueblo por Valencia y Cuenca. Íbamos como músicos ambulantes, pedíamos permiso al alcalde, a la guardia civil o al cura" contaba en una entrevista en elcierredigital.com.

Posteriormente, Benidorm marcó un punto de inflexión en su carrera, donde empezó a actuar en un local hasta que le llegó su gran oportunidad: unirse a la gira de Manolo Escobar en 1974.

Ya en 1981 llegaría El baile de los Pajaritos, un tema que se convirtió en todo un hit en nuestro país. No obstante, como curiosidad, este tema en un principio iba destinado para Parchís, aunque posteriormente cayó en sus manos. "Yo nunca había cantado, solo tocaba el acordeón. Parchís era de mi casa de discos (...) Pensé que tenían que cantarla ellos, pero no podían porque cada uno estaba en una parte del mundo. La casa de discos me ofreció que lo hiciera yo y, como soy muy atrevida, dije que sí. Me tocó la lotería"contó María Jesús en El Mundo.

Más allá de la música, lo cierto es que María Jesús tomó su papel activo en la política, siendo concejal en el año 2003 por el Partido Popular en el pueblo de La Nucía, donde tomó el mando del área de la Tercera Edad.

Tras una extensa trayectoria, se retiraría de los escenarios en 2019, aunque esto se trataría de una retirada temporal.

El accidente que puso en jaque su vida

Fue el 31 de agosto de 2024, cuando María Jesús y su acordeón vivió un episodio que puso en peligro su vida. La cantante tuvo que ser hospitalizada en Benidorm con contusiones y esguince cervical después de un accidente de tráfico a las 11 de la mañana de aquel día, concretamente en la carrera que une Nucía y l'Alfàs del Pi. Todo ello ocurrió cuando un coche que circulaba en sentido contrario al carril en el que estaba situado, colisionó frente a su vehículo en el que viajaba la cantante junto a su hermano. Según relató en Y ahora Sonsoles, el conductor que chocó con ella "tenía 20 años y se despistó".

"Gracias a que íbamos a poca velocidad, si no nos podríamos haber matado", expresó.

María Jesús Grados y sus parejas

En lo que respecta a su vida privada, María Jesús se ha mantenido discreta. En primer lugar, se enamoró de Ángel Huete, quien fue su primer marido. Sin embargo, este murió de forma inesperada en 1996, llevando a la cantante a lidiar con la depresión.

Tras salir de ella, ya en 2009 se casó con Javier, un hombre cubano que conoció en el año 2006 en un viaje a Mallorca.