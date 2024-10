La actriz Adriana Torrebejano: quién es su novio músico, su vínculo con Chelo García-Cortés y su negocio

Quizás conozcas a Adriana Torrebejano de series tan aclamadas como El secreto de Puente Viejo y Amar es para siempre, pues la actriz es un rostro asiduo en la ficción española.

Además de aparecer en series y películas, la actriz también brilla en el teatro. También se presta para concursos y programas, y su carisma y sentido del humor la hace especialmente cercana con su público.

Ahora, Torrebejano estrena ¿A qué estás esperando?, una serie basada en las novelas de Megan Maxwell que se podrá ver en Antena 3.

Pero al margen de su trayectoria como intérprete y sus apariciones en la pantalla, la intérprete también tiene en su lado más personal algunas curiosidades dignas de contar.

De sus comienzos a interpretar a Chelo García - Cortés

Sus orígenes se remontan a Castellbisbal, el pueblo de Barcelona en el que nació en 1991. Ahora, a sus 33 años, es una actriz reconocida, pero eso siempre fue su sueño, desde pequeña.

Las curiosas exigencias de Adriana Torrebejano antes de rodar una escena de sexo | GTRES

Empezó con tan solo 12 años en Abuela de Verano, y de ahí pasó a ficciones como Ella y el sexo débil, Hospital Central, Cuéntame cómo pasó... un sinfín de títulos que la han hecho brillar.

De hecho, la actriz ha interpretado a Chelo García-Cortés en la serie Cristo y Rey, un biopic de la relación de Bárbara Rey y Ángel Cristo donde ella interpretó a la periodista, muy amiga de la vedette.

Por supuesto, tras conocerse en persona, Chelo y Adriana se llevaron muy bien, y así lo hicieron ver en redes sociales.

Su amor por un músico

Al margen de su carrera, Adriana Torrebejano tiene una relación con Víctor García, un músico del que está muy enamorada.

Al comienzo de su relación fueron más discretos, pero ahora la actriz luce en público su amor y sus mejores momentos en pareja son compartidos en redes sociales.

Llevan juntos desde 2019. Víctor toca en la banda Floridablanca y también es productor musical de televisión. Además, es cofundador de Talamo Studios, una empresa de proyectos audiovisuales.

Antes de salir con el músico, se conoce que Torrebejano tuvo una relación con el actor Javier Mora, al que conoció en la obra de teatro Perversiones sexuales en Chicago. Él es 16 años mayor que ella, y estuvieron juntos dos años.

Luchó contra el bullying

Aunque el lunar de su nariz es todo un sello de identidad, Adriana Torrebejano ha sufrido mucho en su vida por él. Y no porque ella no estuviera cómoda con la marca, sino por lo que le han hecho sentir al respecto.

Y es que sufrió mucho en el colegio por los insultos de otros niños, quienes aprovechaban el lunar para hacerle bullying.

"Los niños se agarran a un clavo ardiendo y veían como algo muy extraño que una compañera de clase saliera por la noche en la tele y al día siguiente estuviera en el colegio con ellos”, explicaba la actriz en una entrevista. “Me hacían más bullying por el físico, algo en lo que los niños son especialistas. Se metían mucho con el lunar de mi nariz. Tampoco ayudó mucho el hecho de que El Chaval de la Peca fuese en ese momento muy famoso. Por ahí no salí bien parada", expresa ella, tal y como recoge Semana.

Adriana Torrebejano | Getty

Sin embargo, ha crecido y le siguen haciendo sentir igual de mal los adultos que le comentan por redes sociales: "Me lo dicen diariamente por Instagram, pero ese es el pan nuestro de cada día. Hay días que directamente pasas, porque me sorprende mucho que alguien sea tan pobre como para emplear tres minutos de su día en abrir su Instagram, buscarme, ir a su bandeja de mensajes y escribir: 'Oye, ¿por qué no te quitas el lunar? Es que te queda fatal'".

De hecho, para optar a proyectos profesionales también le han propuesto quitarse el lunar: "Si para entrar en un trabajo tengo que quitar algo de mi físico, no me interesa. Otra cosa es que, como actriz, se me pida modificar algo del cuerpo para el personaje, como coger o perder peso o ponerme fuerte. Pero yo soy yo y a mí me tienen que querer como soy".

Una chica precavida en lo económico

Y al margen de su éxito en la actuación, la artista ha llevado a cabo un negocio por si la interpretación le falla en algún momento. Así lo confesó en una entrevista para Vanity Fair, aunque no dio detalles sí que dijo que era compartido.

"Tenemos un negocio que va genial. [...] Me gusta poder ayudar. Repartir mi felicidad entre dos sectores me parece importante por el bien de mi salud mental", contó la actriz. Y todo ello para "no tener que depender de la interpretación, porque nunca sabes lo que va a pasar".