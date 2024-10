La actriz Eva Ugarte: su edad, su vínculo con Berto Romero y su pasión por el baile

Eva Ugarte es una actriz madrileña que te puede sonar por series como Velvet y Bajo sospecha. Con el tiempo, se ha hecho un gran hueco en la ficción y a sus 40 años es una intérprete muy reputada.

Además de en series, la actriz ha dado el salto al cine para trabajar en películas como Embarazados, Gente que viene y bah y Mamá o papá, entre muchas otras.

Ugarte empezó a participar en producciones en 2010, y desde entonces no ha parado, pero lo que de verdad le hizo conocida fue un proyecto de la mano de Berto Romero.

Mira lo que has hecho, su trabajo de éxito

Eva Ugarte saltó a un primer plano con la serie escrita por Berto Romero Mira lo que has hecho, donde interpretó a la mujer del cómico. La serie, emitida entre 2018 y 2020, la posicionó como una gran actriz de comedia.

Eva Ugarte en el Festival de Cine de San Sebastián en 2023 | GTRES

Pero Berto se ha convertido en todo un amigo, además de ser su compañero de profesión. Así lo demuestra cuando relata el buen gesto del cómico en la serie que coprotagonizaron: "Yo no sabía lo que ganaba él ni él lo que tenía yo en el contrato, pero Berto decidió que lo más justo era sumar una y otra cantidad y dividirla a la mitad", le contó a Broncano.

"Los dos hacemos un trabajo a dúo, y si dos personas trabajan lo mismo, pues deben cobrar lo mismo", reivindicó. Asimismo, añadió: "Me pareció un gesto honorable y justo por parte de mi compañero en una serie en la que hemos puesto mucho de nosotros. Yo aquí no solo he sido actriz, sino que he compartido muchas ideas y propuestas. Y era una manera de reconocer que el hombre y la mujer tienen el derecho de cobrar lo mismo como personas, no en función del género"

Un sueño desde niña

Pero el sueño de ser actriz lo tiene desde que iba al colegio, tal y como le confesó a Hola: "Tuve la suerte de que tenía una asignatura que se llamaba Dramatización y nos teníamos que juntar entre compañeros e inventar una obra en cinco minutos. En mis recreos yo solo quería entrenar, recrear".

"Me hice famosa en el colegio y todo el mundo me llamaba La Pepa, y al año siguiente tenía profesores que me iban a ver a los ensayos. Todo mundo me empezó a meter eso en la cabeza. Sacaba mejores notas cuando ensayaba. Me levanté un día y dije: 'yo quiero hacer esto profesionalmente'", relató la intérprete.

Para conseguir cumplirlo, se recorrió medio mundo, y así lo explicó en la revista: "En mi mente siempre he observado más lo extranjero, y me fui a Londres, pero el inglés era tan perfecto que no veía lo latino. Entonces me fui a Argentina".

Ugarte ha trabajado tanto en España como en Latinoamérica gracias a moverse como la que más. Y no le falta trabajo en ningún país.

Por ello, en 2022 comentaba que quería esperar para ser madre: "La idea de la maternidad me gustaría vivirla. Pero ahora es verdad que está todo el foco en la profesión y yo".

Así, la actriz hará todo por conseguirlo. "Desde que tengo conciencia de que soy mujer, quiero ser madre. Y estoy muy conectada con la serie. Donde más me toca a mí personalmente la serie es en el tema de los niños. Eso es lo que más me emociona en mi vida desde pequeña: yo quiero ser actriz y cuidar niños. Este proyecto es como decir: '¡Guau!, ¿qué ha pasado?' Se han puesto todos los ingredientes para disfrutarlo", expresó para el El Periódico.

Una apasionada del baile

Además de ser una actriz de éxito, Eva Ugarte siente pasión por el deporte. Para mantenerse en forma tiene un entrenador personal, pero su deporte son las artes marciales. "Voy variando según nos convenga. Siempre practico artes marciales, ¡varias!, y bailo mucho”, ha dicho públicamente.

Con sus seguidores de redes sociales también comparte su destreza en pole dance, donde se la ve como pez en el agua. Lleva practicando este deporte más de un año, y ella misma ve esta disciplina como la propia vida.

"Pole dance entró en mi vida hace 7 meses recordándome que aunque la vida (la barra) sea dura a veces como el acero, con humildad e insistencia todo se puede llegar a bailar, que las heridas y los pellizcos dejan de doler si sigues una y otra vez agarrándote fuerte y cogiendo impulso", expresó en Instagram.