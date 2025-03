La actriz Andrea Duro, de cerca: su edad, su novio y sus proyectos tras 'Física o Química'

Toda una generación recuerda a la Yoli de Física o Química, y como ella estaba interpretada por la actriz Andrea Duro. Ese personaje adolescente con carácter le abrió un camino en la interpretación, el que continúa forjando.

Pero empezando por el principio, hay que hablar de los orígenes de Andrea Duro, los cuales reivindica siempre que puede: la actriz y modelo es de Fuenlabrada, municipio de Madrid, donde nació en 1991 y donde ha vivido hasta hace unos pocos años. Ahora, a sus 3 años, la intérprete está presente en cine, teatro y televisión.

Ella misma ha contado cómo fueron sus inicios en la profesión. Así lo relató en ABC: "Mi madre siempre ha hecho teatro, tienen un grupo amateur en Fuenlabrada, y desde niña nací con esa cosa. Siempre bailaba, con cuatro o seis años empecé con teatro en el colegio. Era un hobby para mí aunque nunca pensé que sería mi vida".

"Cuando tenía 12 años, mi madre consiguió el teléfono de una agencia más enfocada a temas publicitarios hasta que con 15 me llamaron para los castings de Física o Química y fue un poco suerte. Tanto Antena 3 como Boomerang estaban buscando actores jóvenes y que no fueran conocidos, encajé en ese perfil y, tras cinco o seis pruebas, me llamaron", explicó la actriz.

Una carrera tras Física o Química

Como toda intérprete, Andrea se ha enfrentado a esos parones en la profesión que siempre le han causado incertidumbre. Así lo contó para dicho medio: "Es un miedo al final que tenemos todos los actores. A que se olviden de ti y a que no te quieran dar una oportunidad porque te hayan encasillado en un determinado perfil, algo que no entiendo porque al final ese es nuestro trabajo y es poder hacer personajes totalmente diferentes".

No obstante, Duro puede decir que ha podido enlazar un proyecto con otro a lo largo de su trayectoria. Tras la afamada serie de adolescentes Andrea Duro despuntó en series como El secreto de Puente viejo, pero también se la pudo ver en Gran Hotel y en Amar es para siempre. La actriz también ha participado en ficciones televisivas como Víctor Ros, Velvet Colección, La catedral del mar y Promesas de arena.

En lo que respecta al cine, su primer papel en la gran pantalla fue en Tres metros sobre el cielo, pero también se la ha visto en filmes como Promoción fantasma, Por un puñado de besos, Perdona si te llamo amor, Los miércoles no existen, Nueva tierra y Pequeños calvarios, entre muchos otras.

La vida amorosa de Andrea Duro

Andrea Duro suele ser bastante discreta en lo que respecta a su vida personal. No obstante, se han conocido públicamente varias parejas de la de Fuenlabrada.

La primera pareja muy conocida de Duro fue Joel Nosqued, con quien estuvo tres años, al que siguieron nombres como Adrián Ríos y el futbolista mexicano Javier Hernández 'Chicharito'. Tras ellos apareció el modelo cubano Juan Betancourt, con quien estuvo saliendo y compartiendo fotos de su amor hasta 2021.

Posteriormente la actriz estuvo saliendo con el deportista Ale Galán. Su relación duró dos años y medio, y de ella presumió intensamente la actriz. Sin embargo, el amor llegó a su fin. En el podcast Estirando el chicle, Duro dio detalles de los problemas que enfrentó con el deportista: "Nos encanta la comunicación, pero cuando de repente hemos hablado menos, nos damos cuenta y lo intentamos solucionar". El desgaste también se produjo por sus agendas apretadas.

Poco después de la ruptura, Andrea Duro presentó como su nueva pareja a un compañero de reparto de una ficción rodada en Canarias. La actriz no entró en detalles, solo compartió con sus seguidores en Instagram una romántica foto tirados en la playa.