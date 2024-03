Camela: qué relación hay entre Dioni y Ángeles, su edad, su familia gitana y su pelea

Con Camela no hay que guiarse por los prejuicios.

Han conseguido grandes éxitos sin depender las redes sociales, sin promociones en grandes publicaciones... Las fiestas y verbenas han sido la cuna de temas que ahora forman parte de la música nacional en español.

Dioni Martín y María de los Ángeles Muñoz han vendido casi 10 millones de discos en los 30 años que cumplen ahora sobre los escenarios. Una dilatada trayectoria que les ha hecho ganarse el cariño del público, que los considera un icono de la tecno rumba.

Qué relación hay entre Camela

Muchos piensan que son hermanos o incluso pareja, pero nada más lejos de la realidad. Dioni y Ángeles son cuñados.

Dioni, de 53 años, está casado con la hermana de Ángeles, Lucía Muñoz. Comenzaron a salir cuando él tenía 14 años y ella 13, y son padres de dos hijos: Rubén y Cristofer, de 37 y 33 años. Cristofer, aunque es el pequeño, ha sido el primero en hacer abuelo a Dioni, que tiene un nieto de dos años.

"30 años aguantándole no tiene precio, yo tengo el cielo ganado, no lo sabéis", dice Ángeles en tono bromista en el adelanto de su charla con Jordi Évole para su programa en laSexta, que desgrana el lado más íntimo de la pareja musical.

Por su parte, Ángeles, de 49 años, mantiene una vida personal muy discreta. Está casada desde 2004, pero siempre ha guardado mucho su privacidad.

¿Son gitanos?

"No soy gitano del todo porque mi padre no era gitano. Yo tengo ascendencia por parte de mis abuelos", ha contado Dioni.

Solo él tiene ascendencia gitana por parte de sus abuelos maternos, con los que se crio en el seno de una familia muy humilde en San Cristóbal de Los Ángeles (Madrid). Allí nació su pasión por la música y dieron sus primeros pasos como dúo musical.

"Vivíamos nueve en una chabola, con mis abuelos. No teníamos ni agua corriente, teníamos que ir a la fuente a por el agua todos los días. La tiraron en el 82, me dio mucha pena", ha contado el cantante, que reconoce que no es gitano al cien por cien.

¿Se llevan bien? Los rumores de mala relación

Mucho se ha especulado sobre la relación personal que mantienen entre ellos. En 30 años trabajando mano a mano es normal que salgan algunas rencillas, pero se guardan mucho cariño tanto en su vida personal como profesional.

"Dependiendo de cómo esté el asunto, dependiendo de cómo se levante un día, si con el moño torcido pa' un lado o el moño pal' otro (lanza una carcajada). No, la verdad es que tenemos una buena relación. ¡Somos familia! Ella es mi cuñada y, en el lado profesional, nos llevamos muy bien. Nuestro amor y el sentir de hacer música nos unen muchísimo y aunque muchas veces yo esté a favor de una cosa y ella de otra, siempre uno o el otro termina dando su brazo a torcer. Sabemos lo que nos gusta, sabemos lo que nos encanta y, muchas veces, nos preguntamos "Camela, ¿hasta cuando? ¿26 años más?", contó Dioni en una entrevista con El Mundo.