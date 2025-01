La actriz Emma Suárez, de cerca: su edad, cuántos premios Goya tiene, sus parejas y sus dos hijos

Emma Suárez es de las actrices más grandes que tiene nuestro país. nacida en Madrid en 1964, a sus 60 años ha conseguido grandes hitos en la industria audiovisual, además de haber sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2020.

Pese a nacer en una familia que no tenía nada que ver con el espectáculo, ella tomó este camino con 14 años por ser seleccionada para la adaptación en cine de la novela Memorias de Leticia Valle.

En ese momento decidió dedicarse a la interpretación, y desde que 1982 debutara en el teatro la actriz no ha parado de recopilar éxitos tanto sobre el escenario como en la pantalla.

Sus tres Premios Goya (dos el mismo año)

Emma Suárez ha conseguido tres Premios Goya en su trayectoria como actriz. El primero de ellos fue a Mejor Actriz Protagonista por su interpretación en la película El perro del hortelano, de pilar miró.

En 2017, la interprete se alzó con el galardón a Mejor Actriz de Reparto por La próxima piel. La intérprete quiso compartir el 'cabezón' con las otras nominadas, y reivindicó que solo el 8% de los actores pueden vivir de la profesión.

Ese mismo año Suárez también recogió el premio a Mejor Actriz Protagonista por su papel en Julieta, filme de Pedro Almodóvar, haciendo así un doblete histórico. Esta vez, fue al director a quién dedicó la estatua: "Gracias a Pedro por este personaje que tanto sufre en la pantalla y tantas alegrías me ha dado fuera de ella. Gracias por ser tan minucioso, tan exigente, tan difícil a veces, porque así uno saca lo mejor de sí misma".

Emma Suárez con sus dos premios Goya en 2017 | GTRES

Además, la actriz también quiso compartirlo con todo el equipo técnico, que en los momentos de soledad me acompañaban, con Adriana Ugarte, mi otra mitad de Julieta, y con todos los actores que forman parte de Julieta".

"En este oficio tenemos que aprender a convivir con la inestabilidad; forma parte de él. Da lo mismo los premios recibidos: no hay ninguna garantía de que vayas a tener trabajo en los próximos cinco años. Vivimos en función del éxito que tienen los proyectos en que nos implicamos, las películas que hacemos, y tras un año de muchísimo éxito pasarte en paro el siguiente porque nadie te llama. Lo he vivido y convivo con esta incertidumbre. Soy una persona que no hace planes", expresó para La Vanguardia sobre su profesión.

Sus amores y sus hijos

En lo que respecta a su vida sentimental, Emma Suárez es muy discreta, y evita hablar de ella cada vez que le preguntan. No obstante, se han conocido varias de sus parejas.

La actriz fue pareja del director Juan Estelrich junior. La madrileña le conoció al grabar La vía Láctea en 1992, y la pareja convivió durante cinco años, y fruto de su relación nació su primogénito, Juan, en honor a su padre.

Tras esta relación, Emma Suárez empezó una relación con el catautor argentino Andrés Fejerman, al que se conoce por Andy Chango. La pareja decidió tener descendencia y dieron la bienvenida a Ada Marta, la segunda hija de la actriz. Finalmente, la actriz se divorció en 2010.

En alguna ocasión, Emma Suárez ha hablado del amor y la felicidad. Así se expresó en La Vanguardia: "Creo que la felicidad hay que trabajársela, que puedes poner de tu parte alegría, generosidad, empatía. Confiar en los demás y en ti mismo. Elegir estar en la luz. Hay una cuestión de actitud: todos tenemos días malos, días de mierda, en los que te sientes muy pequeña y necesitas que alguien cuide de ti. Forma parte de la experiencia de la vida. Pero hay que tener presente que ese momento pasará".