Natalia de Molina, de cerca: su edad, quién es su hermana actriz y sus películas y series más conocidas

Natalia de Molina es una actriz que, pese a su corta edad, la actriz ya ha ganado dos Premios Goya gracias a sus interpretaciones en las películas Vivir es fácil con los ojos cerrados, de 2014, y Techo y comida, de 2016.

Nacida en Linares, Jaén, en 1990, De Molina puede decir a sus 34 años que sus estudios en interpretación en Estudio Corazza en Madrid han dado sus frutos.

De hecho, Natalia de Molina puede decir que ha recibido el Premio Shooting Star de la European Film Promotion en el Festival IUnternacional de Cine de Berlín de la mano de la actriz Natalie Portman.

Sus películas y series más conocidas

Precisamente el debut en el mundo del audiovisual, Natalia de Molina debutó en una de las películas más conocidas en nuestro país: Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba. Tras ser multigalardonada por su trabajo, fue enlazando proyecto tras proyecto.

Así, se la pudo ver en filmes como Cómo sobrevivir a una despedida, Techo y comida, Kiki, el amor se hace, Los del túnel, No dormirás, Quién te cantará, Adiós, Las niñas... Ahora estrena Desmontando un elefante junto a Emma Suárez.

Además, en televisión hemos podido ver a la actriz en series como Mano de hierro, La catedral del Mar y Superstar. Por supuesto, el teatro también lo ha invadido, y se la ha podido ver en obras como Liberté, égalité, yeyé y Clara Bow.

Su hermana, Celia de Molina

Natalia de Molina es hermana de otra actriz, Celia de Molina, 7 años mayor que ella. Ambas son hijas de una familia de artistas que les ha abierto paso en esta difícil profesión.

"Nuestro tío tenía una compañía de teatro bastante importante e íbamos mucho. También nuestro padre era muy melómano y nunca faltó música en nuestra casa", contaron para 35 milímetros.

De esta forma, Celia expresó en el citado medio cómo fue ser la hermana mayor de Natalia, demostrando que ambas. desde pequeñas, iban para la actuación: "Jugábamos mucho con ella. Yo grababa y dirigía a mi hermana para que bailase o hiciese cualquier cosa".

Las hermanas actrices Natalia de Molina y Celia de Molina en 2016 | GTRES

De hecho, Celia siempre fue para Natalia alguien a quien seguir, su "referente": "Ella siempre era mi guía, la seguí cuando empezó a estudiar interpretación. Además, somos bastantes parecidas en nuestra personalidad, solo que ella para fuera y yo para dentro"

Precisamente ambas participaron juntas en la película Cómo sobrevivir a una despedida.

Muy reivindicativa con el papel de la mujer en el cine

Natalia de Molina también alza la voz contra el machismo. De ello habló recientemente en una entrevista para El Mundo, donde expresó que cada vez hay más mujeres en la pantalla gracias a las propias mujeres: "Están contando historias que no se habían contado e historias ya contadas desde un punto de vista totalmente diferente".

"Nos estamos narrando a nosotras mismas y eso es algo que no había pasado antes. Mujeres haciendo grandes cosas ha habido toda la vida, no hemos desaparecido nunca, aunque no estemos en los libros de Historia. Lo que pasa es que quienes los escribían nos han borrado a muchas", contó la actriz en el citado medio.

Asimismo, apuesta por cambiar "el foco" en la problemática del abuso de poder en la industria audiovisual: "Siento que nosotras lo tenemos clarísimo y me apetece escuchar lo que tienen que decir y cómo se posicionan mis compañeros. Creo que hay que cambiar el foco y que reflexionen ellos sobre esto".