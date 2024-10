La actriz Natalia Millán: su edad, su hija y su terrible pérdida

Su cara es historia del audiovisual español: Natalia Millán es una actriz de series, televisión, pero sobre todo, teatro, que ha conquistado nuestros corazones durante décadas.

La también cantante y bailarina conquistó los corazones de los espectadores en series como Amar en tiempos revueltos, El Ministerio del Tiempo, Un paso adelante y El internado, entre muchas otras.

Pese a su exitosa carrera en la pantalla, la actriz decidió dejar a un lado los papeles audiovisuales para brillar sobre el escenario de los teatros. De esta forma se la ha visto en Chicago, La viuda alegre, Billy Elliot y Los chicos del coro, entre multitud de conocidos títulos.

Así, desde los años 90 Natalia Millán es una de las actrices más conocidas del panorama español. Pero, además de su dilatada trayectoria, la actriz también tiene una vida privada marcada por distintas vivencias.

Natalia Millán en 'Billy Elliot' | GTRES

Sus orígenes

Natalia Millán nació el 27 de noviembre de 1969 en Madrid. Desde los 16 años tuvo claro que quería dedicarse al espectáculo, y por ello se formó en ello a través de la escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid.

Estos estudios los compaginó con los de la danza a través de la Escuela de Ballet Nacional Español. De esta forma, se ha convertido en una actriz multidisciplinar.

Épocas difíciles

Aunque parece que puede vivir holgadamente con su talento reflejado en su trabajo, lo cierto es que ella misma ha confesado que ser actriz no siempre le ha garantizado un plato de comida sobre la mesa.

Así lo contó en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez: "En el teatro de la danza, cobraba al mes 60.000 pesetas (308 euros), y el alquiler que tenía que pagar eran 62.000 pesetas (unos 320 euros). Así que los fines de semana cantaba también boleros en bodas. Cuando había pocas bodas, íbamos fatal. Yo entraba en El Corte Inglés, en el supermercado y me compraba una Coca Cola, pero de camino a la caja me comía un paquete de almendras, una chocolatina".

Además de la actuación, la actriz se ha dejado ver en platós de televisión como presentadora y jurado. Eso sí, ella misma ha expresado que nunca participaría en un reality.

Todo lo que se sabe de su familia

Natalia Millán es muy reservada en lo que respecta a su vida fuera de su profesión. De hecho, su hermetismo llega hasta la decisión de no tener redes sociales. Así lo expresó en El Mundo: "Yo no tengo Instagram. No quiero estar en Instagram. Pero, al final, parece que me tendré que unir".

Sin embargo, después de ocultarlo durante un tiempo, Millán hizo público un aspecto muy difícil de su vida: la pérdida de su pareja y padre de su única hija, Violeta.

"El día antes de que mi hija cumpliera cuatro años, su padre murió en un accidente de coche. Fue muy duro, mi hija sufrió una de las peores cosas que le puede pasar a un niño", contó en el programa de Jorge Javier.

La trágica muerte le llevó a enfrentarse al que ha sido el momento más complicado de su vida: contárselo a su pequeña. Así lo reveló en Diez Minutos.

Natalia Millán en 2017 | GTRES

"Fue muy triste, pero [mi hija] es una mujer con una madurez impresionante, feliz, y creo que es porque como en esta sociedad negamos la muerte y nos sentimos eternos, un golpe como ese nos ayudó a aferrarnos más a la vida. Por eso hay que aprovechar cada momento, y no perder el tiempo en tonterías. En mi casa hemos cambiado los papeles, ella es la madura y yo la eterna adolescente", relató.

Han pasado casi 20 años del fallecimiento de su pareja, pero continúa siendo un capítulo muy trágico de su vida. Y es que la actriz encuentra su gran apoyo y refugio en su familia, además de en el trabajo.

Su hija anónima

Ahora que su hija ha crecido, se conocen otros detalles de su vida un poco más alegres. Violeta ha estudiado Bellas Artes, y tiene una vida al margen de las cámaras. "Tengo la grandísima satisfacción de haber sacado adelante a mi hija, que era mi gran temor", contó Millán.