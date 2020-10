Adara confiesa el nuevo retoque estético al que se ha sometido tras operarse el pecho

Adara Molinero nunca ha tenido problema en hablar de sus retoques estéticos. Hace unos meses, la televisiva joven explicó que había tenido que someterse a una nueva operación de pecho para solucionar los problemas que había tenido con sus implantes.

A través de Instagram Stories, Adara muestra cómo se va recuperando de su intervención, aunque todavía no puede levantar los brazos del todo. Por este motivo su madre tiene que recogerle el pelo pero, tal como podemos comprobar, no se le da muy bien eso de hacer una coleta "sin bollos", como ella misma dice.

En estos vídeos, Adara ha aprovechado para explicar sus dos últimos retoques estéticos. "Quería contaros lo que me hace poco en la cara. Hay gente a la que le da vergüenza pero a mi la verdad es que no. Siempre cuento lo que me hago", empieza explicando.

"Me hice un peeling en los labios que la verdad es que nunca lo había probado. Es una pasada. Te hacen un peeling químico, se levanta la piel de arriba y se quedan los labios como más gorditos. De esta manera no hace falta que te pinches nada y encima más rosaditos", explica mostrando el resultado.

Pero este no es el único tratamiento que se ha hecho recientemente. Además, explica que cuando era más joven tuvo acné y por eso se le han quedado los poros muy abiertos, y quiere eliminar esas marcas:

"Como de joven había tenido granitos se me han quedado los poros muy abiertos. Quería cerrarlos y me pusieron una especie de mascarilla y, poco a poco, estoy consiguiendo que se me cierren" continúa asegurando que está muy feliz con el resultado de estos tratamientos y recomienda que quién quiera hacerse algo similar acuda a un lugar serio.