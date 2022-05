Adele celebra sus 34 años rodeada de amigos: su fiesta de pijamas y un retrato sin maquillaje

La cantante británica sopla las velas de sus 34 años con sus amigos más íntimos en un momento de su vida en el que parece haber encontrado serenidad y calma. Aunque las fechas de su show cancelado en Las Vegas no han sido reubicadas, Adele disfruta de un gran momento personal.

"NUNCA HE ESTADO MÁS FELIZ"

Como si su entrevista con Oprah Winfrey del pasado mes de noviembre hubiese servido de catarsis pública, Adele ha renacido como el ave fénix.

En su charla con la presentadora habló de sus problemas con el alcohol, las dificultades de su divorcio, sus dudas como madre y el estado de ansiedad que la llevó a recluirse mientras sacaba de sus entrañas 30, el disco con el que pretende que su hijo comprenda cuando sea mayor por qué tomó la decisión de separarse de su padre.

Así, con un un álbum nuevo debajo del brazo y una residencia de conciertos cancelada en Las Vegas, la cantante británica ha cumplido 34 años.

Para celebrarlo, la artista ha compartido en su cuenta de Instagram dos fotografías. En la primera aparece luciendo un traje de mangas abollonadas de Carolina Herrera, y en la segunda sonríe a la cámara en un primer plano que destaca su piel al natural, marcada por pecas y líneas de expresión.

Junto a las imágenes, capturadas por Raven B. Varona, la cantante reflexiona: "¡Qué diferencia puede marcar un año! Si el tiempo sigue sanando y suavizando todas las arrugas de mi vida, como lo está haciendo a medida que los años pasan volando, no puedo esperar a cumplir 60. ¡Nunca he estado más feliz! Tantas lecciones, tantas bendiciones por las que estar agradecido. Estos son los 34, y adoro estar aquí. ¡Gracias!", dice a sus 50 millones de seguidores.

Una fiesta de pijamas con sus más íntimos

Aunque el perfil oficial de Adele no revela ninguna celebración especial por el cumpleaños de la cantante, lo cierto es que sí la ha habido.

La intérprete de Someone Like You ha reunido a sus más íntimos en una escapada por su cumpleaños donde todos han lucido el mismo pijama, un conjunto de rayas muy cómodo para disfrutar de una buena película, Durmiendo con su enemigo.

Ha sido el artista y amigo de la cantante Jedidiah Jenkins el que ha compartido las instantáneas de un momento tan especial, donde también aparecen el estilista Jamie Mizrahi y la empresaria April McDaniel.

El 34 cumpleaños de Adele // Instagram Jedidiah Jenkins

La cuenta oficial del equipo de comunicación de Adele en Instagram ha querido dedicarle un feliz cumpleaños a la cantante con una simpática foto suya de cuando era pequeña. Así era baby Adele.