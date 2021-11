Alcohol, divorcio y ansiedad: Las revelaciones más potentes de Adele en su entrevista con Oprah Winfrey

Este viernes sale a la venta 30, el nuevo disco de Adele tras cinco años de ausencia. La cantante vuelve a recurrir a la fórmula numérica para titular el álbum, que narra sus vivencias en estos 30 años de vida. El primero fue 19 (2008), le siguió 21 (2011) y después, 25 (2015).

No es la primera vez que Adele recurre a la música para plasmar sus sentimientos y emociones. De hecho, la cantante estableció una narrativa personal en sus tres videoclips más emblemáticos. Si en Rolling In The Deep reconstruía de cero una casa vieja y llena de polvo, en Hello se muda a este nuevo hogar cargado de esperanzas. Con el último estreno, Easy On Me, llega el momento de abandonar ese refugio para cerrar una dolorosa etapa.

Todo está relacionado con su vida personal. El divorcio en 2019 con Simon Konecki, padre de su hijo Angelo, dio un giro de 180º a su vida y la cantante se tomó su tiempo para volver a la vida pública. Los trámites de la separación terminaron en abril de 2021.

En su entrevista con Oprah Winfrey para la CBS la cantante profundiza en los aspectos más desconocidos de su vida personal, unas confesiones que acercan al público al mundo interior de una de las voces más importantes de la última década.

Simon Konecki, su exmarido y salvador

A pesar de que el matrimonio no funcionase, la figura de Simon sigue siendo imprescindible para ella. Le está eternamente agradecida por la estabilidad que le dio cuando las cosas no iban bien. Se dieron el 'sí quiero' en 2016 después de cuatros de noviazgo.

"Creo que Simon me salvó la vida"

"Llegó un momento donde la estabililidad que él y Angelo me habían dado, nadie más me la hubiera podido dar"

"Creo que de no haberlo conocido podría haber ido fácilmente por caminos no recomendables y a una especie de autodestrucción"

"Llegó y se mantuvo estable. La persona más estable que he tenido en mi vida hasta ese momento. Incluso ahora, le confío mi vida"

Adele y Simon Konecki // Europafm.com

Divorcio y maternidad

Adele quería que su matrimonio saliese adelante por el bien de su hijo Angelo, pero la realidad le pasó por encima y el final fue inevitable.

"Es un proceso: el proceso de divorcio, el proceso de ser madre soltera... No ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre"

Se sintió culpable con su hijo por divorciarse: "Desmonté su vida por mi felicidad"

"Tratar de explicarle a un niño de 6 años 'Amo a tu padre pero no estoy enamorada de él', no tiene absolutamente ningún sentido para un niño de 6 años"

"Lo intenté. Estaba tan avergonzada. Casi como si le hubiera faltado al respeto al casarme y luego divorciarme tan rápido"

"Toda mi vida he estado obsesionada con la idea de crear una familia, de tener lo que yo no tuve"

"Desde muy joven me prometí a mí misma que, cuando tuviera hijos, estaríamos juntos. Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo"

Problemas con el alcohol

El alcohol puede ser el refugio más peligroso al que pueden acudir las personas que se sienten desconsoladas. Ahogó sus penas en muchas botellas durante años, pero llegó un momento que dijo basta.

"Una vez que me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada"

Ejercicio físico y autoestima

"Tenía unos ataques de ansiedad terribles tras romper mi matrimonio y cuando iba al gimnasio los mantenía a raya, así que empecé a diario"

y cuando iba al gimnasio los mantenía a raya, así que empecé a diario" "Me di cuenta de cuánto confiaba en la presencia de mi entrenador cuando me sentía tan perdida. Además, no sentía ninguna ansiedad cuando estaba en el gimnasio. Entrenar se convirtió en mi momento: tener un plan todos los días cuando no tenía planes"

Cuando su cambio físico se hizo público (perdió 45 kilos), la cantante no se sorprendió por el debate y los comentarios: "Mi cuerpo ha sido objeto de debate durante toda mi carrera"

"Yo nunca admiré a nadie por su cuerpo. No es mi trabajo valorar cómo se sienten las personas con respecto a sus cuerpos. Me sabe mal si esto hizo que cualquiera se sintiera horrible consigo mismo, pero ese no es mi trabajo. Estoy tratando de arreglar mi propia vida"

Me sabe mal si esto hizo que cualquiera se sintiera horrible consigo mismo, pero ese no es mi trabajo. Estoy tratando de arreglar mi propia vida" Levantar pesas era su ejercicio favorito y se convirtió en una aficionada al boxeo: "Tengo una gancho izquierdo que podría matarte"

Esperanza con un nuevo amor, Rich Paul

Fue el pasado mes de septiembre cuando la cantante oficializó su noviazgo con el empresario Rich Paul, representante de Lebron James. Sus cómplices imágenes viendo un partido de la NBA confirmaron los rumores que ya se escuchaban desde julio.

"Es tan gracioso... Es gracioso, sí. Y muy inteligente. Ya sabes, es muy, muy inteligente. Es increíble verlo hacer lo que hace"

"Lo fácil que es (la relación). Ha sido muy sencillo"

Adele y Rich Paul, juntos en un partido de la NBA // Getty Images

Reconciliación con su padre, fallecido en mayo

Antes de que su padre, Mark Evans, muriese a causa de un cáncer de intestinos el pasado mes de mayo, la cantante viajó a Gales para reconciliarse con él. Adele mantenía una relación distante con él ya que durante su infancia Evans estuvo ausente en el hogar familiar por sus problemas con el alcohol.

Además, Adele le contó a Oprah que fue su padre la primera persona en escuchar su nuevo álbum, 30, que sale a la venta este 19 de noviembre.

Composición del nuevo disco