Adele y Drake: el origen de su amistad y el íntimo gesto tras la publicación de 'Easy on me'

El lanzamiento de Easy on me ha hecho que muchos se pregunten de dónde viene la amistad de Adele y Drake . El cantante canadiense se ha convertido en uno de los pilares de la británica durante su divorcio.

El esperado regreso musical de Adele ha traído muchas sorpresas. Tras seis años sin estrenar nueva música, la cantante británica sorprendía a todos sus fans anunciando el lanzamiento de 30, su nuevo disco que será publicado el próximo 19 de noviembre.

Sin embargo, antes de que su cuarto álbum vea la luz, Adele ha querido abrirse en canal con todo el mundo para hablar de su divorcio en Easy on me, el primer single de su nuevo disco, que ya es todo un éxito. De hecho, está superando todos los récords, convirtiéndose en la canción más reproducida de la historia en un solo día en Spotify –superando a Butter de BTS–.

Han sido muchos los famosos que se han sumado para felicitar a la artista británica por este exitoso regreso a la industria musical. No obstante, una de ellas ha llamado mucho la atención por la intimidad del comentario y la amistad que le une a Adele.

El cantante Drake no ha dudado en dirigirse a la intérprete de Someone Like You a través de sus redes sociales para compartir su último trabajo.

En su cuenta de Instagram, el artista canadiense mostró su apoyo al nuevo sencillo de la británica. "Una de mis mejores amigas en el mundo acaba de lanzar un single", escribió Drake con un emoji sonriente, un gesto muy íntimo que ha hecho que muchos de los fans de ambos se pregunten de dónde viene esta amistad tan estrecha entre ambos.

El origen de la amistad de Adele y Drake

Aunque muchos han especulado sobre la posibilidad de que este acercamiento entre Adele y Drake no sea más que la anticipación de una posible colaboración entre ambos, lo cierto es que su amistad viene de hace tiempo.

Se han convertido en buenos amigos a lo largo de los años y, aunque poco sabemos del origen de esta amistad, la realidad es que ambos coincidieron en un gran punto de sus carreras musicales, en 2015.

Durante esa época, se produjo el primer acercamiento entre ambos, cuando, al ser preguntada por los artistas que estaba escuchando en ese momento, Adele habló sobre Drake y también sobre los memes que englobaron dos de sus temas más conocidos: Hello (Adele) y Hotline Bling (Drake).

"Realmente quiero que hagamos un remix oficial. Me encanta Drake. Amo tanto a Drake. Incluso conseguí el abrigo que está en el video, el rojo ", explicaba la cantante británica con Zane Lowe.

Poco después, el cantante se enteró de esto y aseguró que "haría cualquier cosa con Adele". "Literalmente iría a la casa de Adele ahora mismo y lavaría la ropa por ella", bromeaba el cantante cuando le preguntaban sobre una posible colaboración entre ambos.

Adele y Drake en su fiesta de cumpleaños. // Instagram

Desde entonces, el cantante de God's Plan se ha convertido en uno de los pilares de la británica tras su divorcio. Adele asistió a su fiesta de cumpleaños en 2019, donde pudimos saber por primera vez de la íntima relación de amistad que mantienen.

"Feliz cumpleaños a una de las personas más simpáticas y graciosas que he conocido", expresaba la cantante para felicitar a su gran amigo.

Tras esto, Drake compartió una foto de ambos juntos para agradecer a través de su cuenta de Instagram la presencia de todos sus amigos en la fiesta, hablando de su relación con la intérprete de Easy on me como un "lazo inquebrantable".

La británica también ha demostrado ser una gran fan del trabajo de su amigo canadiense. A través de un Instagram Live improvisado la semana pasada, les dijo a los fanáticos que el nuevo disco de Drake, Certified Lover Boy, es su álbum favorito de 2021.





Drake fue de los primeros en escuchar el nuevo disco de Adele

Su amistad también se ha trasladado al plano musical, donde Drake ha sido uno de los que más le ha ayudado a la hora de componer su nuevo álbum, 30. De hecho, a través de una entrevista en Capital Breakfast, la cantante de 33 años reveló que el artista fue una de las primeras personas en escuchar su disco en primicia.

Aunque no lo compartió con mucha gente, sí explicó que hizo una escucha privada con el canadiense para que le diera su opinión sobre el proyecto. "Se lo puse a Drake el año pasado cuando estaba en la ciudad", reveló. “Y yo estaba como '¿Es esto lo que la gente quiere o no quiere?' Y él dijo 'absolutamente', pero eso es todo '”, explicaba.

Adele agregó: "Obviamente, Drake es increíble y asombroso, además de ser mi compañero, pero no se lo envío a varias personas diciendo '¿puedo obtener tus pensamientos sobre esto?".