Adele habla de su divorcio en 'Easy on me'

Después de seis años, por fin podemos escuchar nueva música de Adele. Easy on me es una balada en la que la artista británica ha vuelto a abrirse en canal para dejar fluir sus sentimientos. Un tema del que ya adelantó un fragmento durante un directo de Instagram y en el que pudimos comprobar que la letra hablaba de la última etapa de su relación con Simon Konecki.

"No hay nada bueno en este río en el que me he estado lavando las manos desde siempre / Y hay esperanza en estas aguas, pero no puedo nadar cuando me estoy ahogando", canta Adele mientras emprende un viaje en solitario. Un paralelismo con la decisión que tomó, que tal como dice en la canción, se antepuso a seguir luchando por una relación de la que ya no le quedaba energía.

De esto mismo habló en una reciente entrevista para Vogue UK, en la que aseguraba que, si bien no pasó nada traumático entre ella y el padre de su hijo, el desgaste emocional en el que se encontraba le hizo tomar esta decisión.

"Elegí a la persona perfecta para tener a mi hijo", confesó en la entrevista, y añadió: "No quería terminar como muchas otras personas que conocía. No fue miserable, pero me habría sentido miserable si no me hubiera puesto a mí misma en primer lugar. Pero, sí, no pasó nada malo ni nada de eso".

Además, Adele confesó que sintió la necesidad de explicar todo lo que había pasado en su nuevo álbum, entre otras cosas para dejarle un mensaje a su hijo Angelo: "Esa canción es obviamente sobre cosas que pasaron, pero quería ponerlo en el álbum para mostrarle a Angelo cómo espero que trate a su pareja, ya sea una mujer, un hombre o lo que sea".

Primer adelanto de '30'

Easy on me es el primer adelanto de 30, el esperado cuarto álbum de Adele. El 13 de octubre, poco después de anunciar el lanzamiento de Easy on me, hizo lo propio con este nuevo trabajo, compartiendo la portada y la fecha de publicación: el 19 de noviembre. Casi seis años después del lanzamiento de 25, el 20 de noviembre de 2015.

Junto a la noticia, Adele compartió un extenso texto en el que explicaba los cambios que había experimentado su vida en los últimos años y la necesidad de plasmarlos en este nuevo disco. La artista británica confesaba que cuando estaba componiendo las canciones de este disco se encontraba en el lugar "totalmente opuesto" a donde pensaba que estaría con 30 años.

Por si quedaban dudas de que 30 está basado en la ruptura de Adele y Simon, en el directo en Instagram Live que hizo días atrás, le respondía a un fan que la temática del álbum "Divorcio, cariño, divorcio".

Adele y Simon Konecki se conocieron empezaron su relación en 2011 y en 2012 la cantante dio a luz a Angelo, su único hijo en común. Pero después de siete años de relación, la pareja se separó en 2018, justo cuando la artista tenía 30 años y estaba trabajando en su nueva música.