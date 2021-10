Todo lo que se sabe de '30'. el nuevo disco de Adele

Ya han pasado seis años desde que Adele lanzó 25. su último álbum que contiene éxitos como Hello o Send my love (To your new lover). Desde entonces, los fans han estado pidiendo a gritos nueva música de la artista británica pero se ha hecho mucho de rogar... Hasta ahora.

El pasado 5 de octubre Adele sorprendió a sus millones de seguidores anunciando Easy on me, su nuevo single que ya ha visto la luz. Esto supone el regreso a la música desde que la artista terminase su última gira en 2017 y se centrase en su vida personal. Pero además, el 13 de octubre dio una nueva gran noticia: su esperado cuarto álbum llegará el 19 de noviembre.

'30', el cuarto álbum de Adele

A principios de octubre unas impresionantes lonas cubrían los edificios de las principales capitales de todo el mundo con un misterioso número: 30. Rápidamente relacionaron esta cifra con Adele, ya que sus discos anteriores se titulan como la edad que tenía la artista en el momento en el que los compuso, 19, 21 y 25.

Además, en su 31 cumpleaños la cantante publicó una serie de imágenes en blanco y negro en Instagram acompañadas del mensaje: "30 será un disco con baterías y bajos". Por lo que ya daba pistas del nombre y de que llevaba tiempo trabajando en su nuevo álbum.

En febrero de 2020, Adele anunció en la boda de su mejor amiga que su disco saldría en septiembre de ese mismo año, pero sus representantes aseguraron poco después que este trabajo se había retrasado debido a la pandemia de coronavirus.

Finalmente, la artista ha anunciado que su cuarto disco ya está listo y verá la luz el próximo 19 de noviembre. Lo ha anunciado en redes sociales donde ha acompañado el título y la fecha de lanzamiento junto a un extenso texto en el que explica en qué se ha basado para componer las canciones de este nuevo trabajo.

El divorcio, el tema principal

Cuando anunció el lanzamiento de Easy on me, Adele realizó un directo de Instagram en el que estuvo hablando con sus seguidores de temas de lo más diversos. Entre ellos, respondió a la pregunta de un fan sobre la temática del álbum: "Divorcio, cariño, divorcio".

En 2016 se casó con el empresario Simon Konecki, a quien conoció en 2011 y con quien tuvo su hijo Angelo en 2012. Lamentablemente la pareja se separó en 2018 tal como confirmaron sus representantes.

Esto coincide con la fecha de su 31 cumpleaños en la que aseguró que estaba trabajando en este disco. Y como es habitual en su trayectoria, se inspira en sus relaciones personales —especialmente en el desamor— para componer sus temas.

Además, la artista adelantó un fragmento del nuevo single durante el directo en el que podía escucharse: "There ain’t no good in this river that I’ve been washing my hands in forever / And there is hope in these waters, but I can’t bring myself to swim when I am drowning", que en español significa "No hay nada bueno en este río en el que me he estado lavando las manos desde siempre / Y hay esperanza en estas aguas, pero no puedo nadar cuando me estoy ahogando".

Una clara referencia a una relación que si bien podía tener solución, no se sentía con fuerzas para continuar.

Y precisamente de esto habla en el texto que acompañaba la noticia del lanzamiento del álbum: "Ciertamente, no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé hace casi tres años. Todo lo opuesto en realidad. Confío en la rutina y la constancia para sentirme segura, siempre lo he hecho. Y, sin embargo, ahí estaba yo, a sabiendas, incluso de buena gana, arrojándome a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior".

Una dura etapa de la que también asegura que ha aprendido mucho y que le ha hecho despojarse de muchas capas, pero también le ha envuelto en otras nuevas: "Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquila en mi vida".

'Easy on me', una canción para Simon Konecki

El primer adelanto de 30 es Easy on me, un tema que, tal como explicó en una entrevista para Vogue UK, trata sobre su ex, Simon Konecki. Adele confesó que tenía la necesidad de explicar lo que había sucedido en este disco y que además era un legado para su hijo Angelo: "Esa canción es obviamente sobre cosas que pasaron, pero quería ponerlo en el álbum para mostrarle a Angelo cómo espero que trate a su pareja, ya sea una mujer, un hombre o lo que sea".

En esta entrevista Adele añadió que, a pesar de que su relación con Simon no había ido como habían esperado, considera que es la mejor persona para tener a su hijo. De hecho, tal como explicaron cuando hicieron pública su separación, Konecki vive delante de la casa de la artista. Una decisión que tomaron conjuntamente en beneficio del pequeño Angelo.

"No quería terminar como muchas otras personas que conocía. No fue miserable, pero me habría sentido miserable si no me hubiera puesto a mí misma en primer lugar. Pero, sí, no pasó nada malo ni nada de eso", confesó.