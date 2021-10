Estos son los tatuajes de Adele y el significado de cada uno de ellos

La moda del tatuaje también ha llegado al mundo de la música y son muchos los artistas que han apostado por llenar su piel de dibujos con sorprendentes historias.

Una de las que más ha destacado en este apartado es la cantante Adele, que cuenta con muchas de estas ilustraciones en su piel y ha demostrado una auténtica pasión por convertir su cuerpo en un lienzo de experiencias que ella misma ha vivido.

La británica, que ha reaparecido en la industria musical con Easy On Me tras casi cinco años de parón, un divorcio y un cambio físico radical, ha aprovechado su vuelta a los escenarios para hablar de sus últimas incorporaciones a su piel, que van desde su familia y su música hasta su ansiada libertad.

Repasamos cuáles son los tatuajes de Adele y el significado de cada uno de ellos.

Angelo, su mayor amor

Angelo, el hijo de la cantante, ha sido una de las mayores inspiraciones a la hora de tatuar su cuerpo. De hecho, el pequeño, de 9 años, es el gran amor de la cantante y así lo ha demostrado.



En el lateral de la mano derecha, la cantante luce el nombre completo de su hijo, Angelo. Por su parte, Adele también se tatuó la letra A detrás de la oreja derecha en honor a su primogénito, fruto de su relación con su exmarido Simon Konecki.

Un penique para su madre

Uno de los tatuajes más conocidos de Adele se encuentra en su muñeca izquierda, donde la intérprete de Someone Like You luce un penique con un corazón dentro. Este dibujo sencillo y con finas líneas es un recuerdo hacia su madre, Penny Adkins, a la que Adele está muy unida.

Sin embargo, con el paso del tiempo este tatuaje ha ido cambiando. De hecho, muchos fans apuntan que ahora, dentro del círculo, agregó algo y todo parece indicar que se trata del número "1019", simbolizando la fecha del nacimiento de Angelo.

El 'paraíso' borrado

En el lateral de otra de su mano izquierda, Adele llevaba escrita la palabra Paradise, un tatuaje que se hizo en el conocido estudio Bang Bang. Sin embargo, con el paso de los años, la tinta ha ido desapareciendo del tatuaje y muchos apuntan a que la artista podría haber querido borrárselo por algún motivo.

Este tatuaje causó mucho revuelo en el momento de su revelación por el parecido con un tatuaje que luce la cantante Lana del Rey.

El planeta Saturno

Una de las últimas incorporaciones de Adele a su piel ha sido el tatuaje que la cantante lleva dibujado en su antebrazo derecho, representando al planeta Saturno con su órbita.

Según ha explicado la británnica, se lo hizo después de sufrir un ataque de ansiedad en 2017 que la obligó a cancelar dos shows en el estadio de Wembley.

Este dibujo hace referencia a Saturno retrógado, un evento astrológico que ocurre cada 27 años. Se produce cuando Saturno completa su órbita alrededor del sol y regresa a la posición del zodíaco que estaba en el momento de tu nacimiento. Es decir, todo el mundo experimenta un Saturno retrógrado entre los 27 y los 30 años, y, a menudo, puede marchar el comienzo o el final de algún momento importante de tu vida.

"Cuando eso suceda, puede sacudir tu vida", dijo Adele en la revista Vogue. "Te sacude un poco y preguntas: ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me hace realmente feliz? Todas esas cosas", apuntó.

Montaña

La aparición de Adele en Saturday Night Live el pasado 24 de octubre de 2020 también sirvió para desvelar uno de sus más recientes tatuajes, situado en el interior de su muñeca derecha.

Fueron sus seguidores los encargados de encontrar el verdadero diseño del tatuaje de la cantante británica, ahondando en la cuenta de Instagram de Doctor Woo, uno de los tatuadores más conocidos de Hollywood, que ha tatuado a algunos de los famosos más conocidos de Estados Unidos.

Según ha desvelado la propia cantante, este dibujo realista representa una montaña y quiso tatuárselo tras una conversación con una amiga para representar los obstáculos que tenemos que atravesar y que forman parte de nuestra vida.

"Le dije a mi amiga, 'Me siento como si estuviera en una montaña empinada, tratando de llegar a la cima. Y ella estaba como, 'Llegarás allí. Y tendrás un agradable paseo tranquilo. Y luego habrá otra maldita montaña'. Y yo dije: 'Ni siquiera he superado este todavía'. Y ella dijo: 'Así es la vida' ", relató Adele a Vogue.

La aparición de Adele en SNL reveló su nuevo tatuaje. // Instagram

Un tatuaje secreto

Aunque la cantante no ha tenido reparo a la hora de hablar de todos sus tatuajes, ha intentado ocultar uno de ellos que no ha pasado desapercibido para sus fans. Fue durante el cumpleaños de su gran amigo, el rapero Drake, cuando la cantante se atrevió a mostrar uno de sus tatuajes mejor guardados gracias a un espectacular vestido que dejaba su espalda al descubierto.

En su espalda, Adele esconde el tatuaje más grande de los que tiene hasta el momento: un dibujo de cinco palomas en su omóplato del que apenas habla.

No conocemos el verdadero significado de este dibujo, pero lo cierto es que los tatuajes de pájaros suelen representar las altas aspiraciones, la libertad de la esclavitud y la actitud de nunca mirar atrás. Una explicación perfecta para este dado las últimas entrevistas de la cantante donde ha hablado abiertamente sobre su divorcio.