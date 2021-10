Adele revela cuál es su posesión más preciada: esto sí que no te lo esperas

Adele ha vuelto a la vida pública y lo está haciendo a lo grande. Si desde la publicación de su último disco, 25, la cantante se había mantenido al margen de los medios de comunicación y contadas habían sido sus apariciones públicas, el lanzamiento de su nuevo álbum el próximo 19 de noviembre, la ha traído de nuevo a las portadas de todos los medios.

Hace apenas unos días, Adele lanzó el primer tema de este disco, Easy on me, en el que se ha abierto a sus fans para hablar con sinceridad sobre su divorcio de Simon Konecki. Una canción que, según la propia cantante, está destinada a que su hijo entienda el porqué de su separación y la necesidad de sentirse libre que tenía la artista.

Así, con su vuelta a los escenarios, la artista británica se decidía a apuntarse a una entrevista con la revista Vogue, en la que Adele ha contestado a 73 preguntas que han servido para ahondar en su vida profesional y personal. Además, ha abierto las puertas de su espectacular mansión de Los Ángeles, donde vive con su hijo de 8 años.

La posesión más preciada de Adele

Y es que, por si alguno aún no tenía constancia de ello, la intérprete de Someone Like You es una auténtica friki de muchas cosas y sus respuestas lo han dejado absolutamente claro.

Una de las pasiones de la cantante y modelos a seguir es la gran Celine Dion, de la que Adele es una auténtica fan. De hecho, una de sus posesiones más preciadas tiene mucha relación con la diva musical y así lo ha explicado en la entrevista con Vogue.

Porque ¿quién no tiene un chicle mascado por su artista favorita y enmarcado? La cantante ha exhibido con orgullo este objeto, ante la incredulidad de los entrevistadores, que le han pedido más detalles sobre esta estrámbotica historia. Aún así, Adele no ha dudado en contar la historia de cómo llegó este chicle de Céline Dion a su casa.

Lo cierto es que no fue ella quien consiguió realmente este preciado trofeo de la intérprete de All By Myself, sino que fue un regalo de un querido amigo, el presentador James Corden: “James Corden, que es muy amigo mío, y también hace la sección de Carpool Karaoke, coincidió con ella y sabía lo fan que yo era de ella”, comenzó explicando Adele.

Sin embargo, lo sorprendente vino después, cuando el presentador y actor le pidió a la cantante canadiense el chicle que estaba mascando: “Así que le hizo escupir el chicle en un trozo de papel y me lo enmarcó, ¡y es la posesión de la que me siento más orgullosa!”, comentó entre risas la británica.

Un paseo por la mansión de 9 millones de euros de Adele

Esta revelación no ha sido lo único que la cantante se ha atrevido a mostrar. De hecho, en el vídeo de la entrevista, Adele ha aprovechado para hacernos un tour de su impresionante mansión de Los Ángeles, en la que vive con su hijo Angelo y que está valorada en más de nueve millones de euros.

Durante la entrevista, la cámara nos desvela todos los secretos de la mansión de Adele como su enorme cocina, los salones con elegantes sillones, el gran jardín, la piscina y el área de juegos de Angelo, el hijo de la cantante.

Adele en la cocina de su casa // YouTube

Adele en el salón de su casa // YouTube

Su casa está situada en la exclusiva urbanización de Hidden Valley, en Beverly Hills. Entre los vecinos de la artista se encuentran actores como Jennifer Lawrence, Javier Bardem y Penélope Cruz, Ashton Kutcher y Mila Kunis o Zoe Saldaña.