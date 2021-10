La casa de Adele: el hilo conductor entre 'Rolling in the Deep', 'Hello' y 'Easy On Me'

Que Adele vive su vida a través de la música no es ningún secreto. Sus letras están cargadas de sentimientos y sensaciones de su vida personal, la más desconocida para el gran público. En su último disco, 30 -que sale a la venta el próximo 19 de noviembre-, la artista le cuenta a su hijo los motivos que la llevaron a divorciarse de su padre, Simon Konecki, tras siete años de relación.

A Vogue UK le contó que entre ella y el que fue su marido no sucedió nada traumático, pero el desgaste emocional fue determinante para la ruptura. En Easy On Me, el primer single, asegura que "no puedes negar lo mucho que lo he intentado" / "pero ahora me rindo" /.

"Esa canción es obviamente sobre cosas que pasaron, quería ponerlo en el álbum para mostrarle a Angelo cómo espero que trate a su pareja, ya sea una mujer, un hombre o lo que sea", dijo a la citada revista.

La casa de Adele: de los cimientos al abandono

A través de tres de sus temas más icónicos, Adele ha escondido una narrativa que ahora cobra todo el sentido. Se cierra el ciclo.

Si en Rolling In The Deep la cantante reconstruía de cero una casa vieja y llena de polvo para curarse del vacío que le había dejado su anterior ruptura, en Hello se muda por fin a este esperanzador hogar con una nueva pareja. Ahora, en Easy on Me, llega el momento de abandonar este hogar para volver a pasar página y cerrar una etapa definitivamente.

La casa de Adele está ahora desmantelada y aunque pueda parecer una experiencia terriblemente personal, la casa de Adele puede ser la casa de cualquiera. A todos nos toca vivir algo así en algún momento de nuestra vida, y por eso Adele no tiene un público objetivo. Todos escuchan a Adele porque todos viven lo que ella canta.