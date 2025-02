Aitana responde a quienes la critican por hablar de su depresión

El lanzamiento del documental Aitana: Metamorfosis ha significado una puerta abierta a algunos de los ámbitos más íntimos de la cantante. Una muestra de cómo ha sido el último tramo de la carrera de la autora de Formentera y en el que, como ha confesado, se observan los primeros momentos en los que se percata de estar sufriendo problemas en su salud mental, aunque sin entrar en profundidad en el tema de la forma en la que lo ha hecho durante sus últimas entrevistas.

"En el documental no hablo en sí de la depresión", ha explicado la catalana, indicando que sus últimas declaraciones al respecto vienen determinadas "porquey no se entiende muy bien por qué". Una respuesta educada y contundente ante diversos comentarios que han protagonizado las redes sociales, en los que se asegura que Aitana está utilizando su salud mental para promocionar el documental.

"Cuando lo he visto con mi familia, mi tía me decía: La gente no iba a entender por qué estás tan mal. Digo: Claro, tita, es que ni tan siquiera yo sabía por qué estaba tan mal", ha indicado durante la presentación de Aitana: Metamorfosis. "A mí la depresión me la diagnosticaron en noviembre, cuando ya estábamos terminando de grabar".

"Lo he querido decir abiertamente porque yo, desde entonces, no me enfrento a las cámaras porque, cuando os veía, me temblaban muchísimo las manos, me iba el corazón a 1.800... Bueno, lo pasaba mal y no sabía que me pasaba", ha recordado la artista, indicando el momento exacto en el que tomó conciencia de sus problemas. "Cuando fui a los premios Haper's Bazar, que estaba ahí con mi aliada Milena Smit, me daba la mano todo el tiempo en plan: Está todo bien. Ahí me di cuenta de que no, de que no estaba todo bien".

"Por supuesto, estoy un poco mejor, pero esto no se cura de un día para el otro (...) Me alegro mucho estar mejor respecto a eso", ha confesado Aitana con respecto a cómo se encuentra en la actualidad, explicando que ha "querido mostrar desde un punto seguro" cómo ha lidiado con la depresión.