La carta viral a Aitana sobre su salud mental: "Tu depresión no es menos válida"

Te interesa Quién es Chloé Wallace, la directora del documental de Aitana

Aitana estrena el 28 de febrero Aitana: Metamorfosis, una docuserie de seis capítulos donde muestra al público su versión más personal y humana, sin esconder los altibajos por los que sufre en su día a día.

Durante la promoción del documental, Aitana ha hablado con la prensa sobre los problemas de salud mental con los que ha tenido que lidiar en los últimos tiempos, ya que sufre depresión. "Recurrí a ayuda psiquiátrica porque la necesitaba en ese momento. A medida que van avanzando los meses me siento mejor. Tengo días peores y días mejores, cosa que antes eran solo días malos", cuenta a EFE.

En esa misma entrevista, la cantante explica que para ella es un conflicto tener depresión mientras a nivel profesional es una artista de éxito: "Es muy frustrante el hecho de tener en tu mente todo el tiempo el 'qué afortunada soy', 'qué bien me va todo', y que no tengas ni ganas de levantarte de la cama, porque te pones a llorar y no sabes qué te pasa. Nunca me había pasado, no sabía lo que era realmente en profundidad la depresión".

A lo largo de su docuserie, la depresión no aparece mencionada porque Aitana considera que es "una cosa muy seria". Sin embargo, al comentarlo durante la promoción, la empresa Therapyside ha querido publicar en Instagram una carta abierta a la catalana para validar sus sentimientos personales a pesar de su éxito en la música.

"La depresión es tan diferente para cada uno... que cuesta definirla con palabras"

En la carta, que se ha viralizado en redes sociales entre los fans de Aitana, Therapyside defiende que la depresión no es "menos válida" si quien la sufre pertenece "al primer mundo". "Da igual si no te despiertas a las seis de la mañana para ir a trabajar. O si tu vida parece más fácil que la de la media. [...] Tú también tienes derecho a sufrir. Y a pedir ayuda", se lee en la carta.

La carta completa de Therapyside a Aitana

Hola, Aitana

Muy probablemente no nos leas, pero muchas otras personas con depresión seguro que sí.

Así que, realmente, esta carta va para todos.

La depresión es tan diferente para cada uno... que cuesta definirla con palabras.

Es tristeza, sí. Pero también es culpa, desánimo, enfado, infelicidad constante porque no le ves salida... una m*****, hablando mal.

Aunque, si de algo no hay duda, es que es un problema de salud mental que no distingue de status social o de números.

Tu depresión no es menos válida por pertenecer al ‘primer mundo’.

Da igual si no te despiertas a las seis de la mañana para ir a trabajar. O si tu vida parece más ‘fácil’ que la de la media.

Porque tus emociones no tienen horario, ni nivel de dificultad. Cómo te sientes importa, sin peros.

Tú también tienes derecho a sufrir. Y a pedir ayuda.