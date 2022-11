Aitana revela cómo fue su tercera cita con Miguel Bernardeau en una discoteca: "Darle un beso a alguien no es ilegal"

Aitana revela cómo fue su tercera cita con Miguel Bernardeau en una discoteca: "Me apetecía darle un beso" // GTRES

Aitana acaba de regresar de su gira por Latinoamérica, pero antes de poner pie firme en España, la cantante ha hecho una parada en el podcast Pinky Promise, donde se ha sentado junto al artista venezolano Lasso para hablar de su carrera y hacer algunas revelaciones de su vida personal.

Durante la charla, Aitana ha hecho varias confesiones de su vida personal, que nunca antes había contado, sobre su relación con el actor Miguel Bernardeau, con el que lleva tres años y están a punto de estrenar una serie juntos, La última.

"Esto no lo sabe nadie, lo voy a contar. Recuerdo estar en una discoteca, tercera cita con mi novio que en ese momento estaba conociendo. Recuerdo querer darle un beso porque me apetecía darle un beso porque me encanta, y literalmente acercarme a él a dárselo y mis amigos poniéndose en barra delante para que nadie pudiera ver nada (...) Tenía tanta sobreprotección", explicaba Aitana,

Ante tantos ojos pendiente de lo que ocurría y tanta protección por parte de sus amigos, Aitana no pudo evitar pensar: "Qué esta pasando, darle un beso a alguien no es ilegal".

Además, la catalana ha contado que, en su primera cita con Miguel, como amigos, no pararon de fotografiarla: "Nos hicieron una foto en la mesa de al lado y la vendieron a una revista", pero asume que la pérdida de la intimidad es una consecuencia de su trabajo.

El lugar más exótico en el que ha hecho "el delicioso"

En muchos lugares de Latinoamérica, a la práctica de relaciones sexuales la llaman "hacer el delicioso". Durante una ronda de preguntas "picantes" a Aitana le ha tocado responder cuál era el lugar más exótico en el que lo había hecho, y la cantante ha respondido que en una playa. "Fue como, 'ay Dios mio, vamos a cometer un delito' pero no", ha comentado entre risas.

La entrevistadora y Lasso han preguntado, curiosos, si fue en la arena o en el agua, y la artista ha respondido que en los dos y "cuando ya era famosa", dejando caer sutilmente que ese exótico momento ocurrió con su actual pareja, Miguel Bernardeau.