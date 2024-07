Aitana lo da todo en Tenerife a pesar de estar enferma: "Esta vez no iba a cancelar"

NO PUDO CANTAR TODO

Tras participar en la celebración de la victoria de La Roja en la Eurocopa, Aitana continúa su gira Alpha Tour demostrando a diferentes públicos de España por qué es la artista pop femenina más relevante del panorama musical actual del país.

Este viernes, ha celebrado su cita con Tenerife. "Me hace mucha ilusión estar aquí esta noche, hace mucho tiempo que lo teníamos pendiente. Voy a ser sincera, hoy estoy un poco enferma, pero voy a intentar darlo todo esta noche, Tenerife", dijo la artista, tal y como recoge El Día en su crónica del concierto.

Con esta frase, Aitana rememora el concierto que tuvo que cancelar hace tres años en la misma isla de Canarias por laringitis. "Tenía claro que esta vez no iba a cancelar", dijo segura.

A cambio, la artista tuvo que rebajar la exigencia del espectáculo. Hubo canciones que Aitana no interpretó durante su concierto, tales como Dararí, + (MÁS) o NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO.

Los mejores vídeos de su espectáculo en Tenerife

A pesar de no encontrarse del todo bien de salud, Aitana pudo salvar el concierto de manera digna con una voz segura, limpia y apenas perjudicada, aunque se la notaba algo taponada.

Así lo demuestran los vídeos del show publicados en redes sociales, donde la artista aparece cantando algunos de sus éxitos como miamor, su última colaboración con Sebastián Yatra Akureyri o su reciente estreno 4TO 23.