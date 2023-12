Albert Rivera habla de su relación con Malú y aclara si hubo infidelidad

Albert Rivera y Malú son una de las parejas que este 2023 han puesto fin a su relación. Un amor que terminaba después de cinco años juntos y compartiendo una hija en común, Lucía, segundo retoño para el ex líder de Ciudadanos.

La cantante ha desnudado su alma en el único tema que canta en solitario en su nuevo disco de colaboraciones, Ausente, en el que relata el desgaste del compromiso de manera. Unos versos nostálgicos a los que se escasas pocas declaraciones sobre su vida amorosa. En su paso por Cuerpos especiales contó que deseaba volver a los escenarios en su nueva gira de teatros tras un año de terapia.

El que todavía no se había pronunciado sobre esta sonada ruptura era el expolítico, que ha concedido una entrevista a 100% Únicos, donde ha disipado una de las grandes dudas que planeó sobre su relación con la cantante:

¿Fue infiel Rivera a su anterior pareja, Beatriz Tajuelo, cuando conoció a Malú?

Albert Rivera y Beatriz Tajuelo, su anterior pareja

Se sabe que Alejandro Sanz actuó de celestina entre ellos, ya que ambos estaban invitados a 50º cumpleaños del artista, lugar donde saltó la chispa. Fue en diciembre de 2018, pero se habían conocido un par de años antes, cuando los dos tenían pareja.

"La conocí en un concierto en Barcelona y me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos una amistad en ese momento, en el año 2015 o 2016. Mantuvimos la amistad, pero no teníamos relación, cada uno tenía su pareja. Luego yo me quedé soltero, ella también estaba soltera, empezamos a hablar y a vernos y ahí surgió esa relación", asegura Rivera, dando por sentado que no comenzaron en ningún momento una relación amorosa cuando estaban comprometidos con otras personas.

Dos meses después de ese festejo de Sanz en el que se reencontraron, saltaron los rumores a la prensa. "Era un lío de narices. Un político y una artista... todo el mundo hablando. Pero se pudo", dijo hace tiempo en una charla con Bertín Osborne.

Sus primeras fotos juntos no saltaron a la luz hasta junio de 2019 y en diciembre de aquel mismo año anunciaban su futura paternidad. Desde entonces, vivieron lo que para Rivera asegura que fueron "cinco años maravillosos" que le han dado al "amor de su vida", como define a la pequeña Lucía.

Malú y Albert Rivera

El 7 de julio de este 2023 la sobrina de Paco de Lucía confirmaba el fin de la relación después de meses de especulaciones. "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie; no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible", confesaba a la revista Elle.

