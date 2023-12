Malú revela en primicia las ciudades de su gira con el nuevo disco 'A todo sí'

Acaba de cumplir 25 años de carrera, un aniversario que celebra con el lanzamiento este 8 de diciembre de A todo sí, un disco llenito de colaboraciones con grandes amigos y artistas. Ana Mena, Melendi, Luis Fonsi, Pablo Alborán, Israel Fernández, Dj Nano...

"Ha sido muy fácil y muy bonito, todos los compañeros lo han puesto facilísimo y queríamos estar cómodos", dice sobre estos dúos. "Este proyecto lo hemos hecho en común. Hemos ido a haciendo las canciones que todos ellos han querido y las hemos arreglado con sus productores, no queríamos que fuera mi disco, sino nuestro proyecto", explica Malú, que en todo momento ha sido generosa y ha dejado hacer a los artistas las canciones que querían.

Nadie ha querido perderse la oportunidad de grabar con Malú, que solo ha incluido un tema en solitario en este disco, Ausente, una carta que no quiso guardarse mucho tiempo. La compuso junto a Pablo Alborán y tenía claro que era un tema perfecto para ella. "Cuando haga el recopilatorio dentro de otros 25, igual la grabo en colaboración", bromea.

Enamorada, con Niña Pastori, es el tema más diferente en cuanto a su versión original. "Es salsa, y nunca me lo hubiera imaginado así", cuenta la cantante, que está muy emocionada con este regreso a la música tras unos años de pausa. "Ángel Caído es de las que más canciones me han pedido y nunca fue single, ahora con Pablo López es genial", añade.

Malú ha influido en muchas generaciones y para Ana Mena trabajar con ella ha sido como un sueño cumplido. De pequeñita cantó Diles en la televisión y ahora es la canción que cantan juntas para este álbum. "La admiro mucho, ha peleado para estar donde está, es una niña bonita, linda y muy buena artista", asegura: "En el momento que se lo dije me contestó 'Sí, Diles', así que no me pude negar".

Las ciudades de la nueva gira de Malú, 'A todo sí'

Los grandes shows son para la cantante "los conciertos del estrés", por eso la próxima gira será en recintos más pequeños, un encuentro más íntimo con sus fans.

"Van a ser 20 conciertos únicos, algo muy especial y reducido, un concepto de cantar, de tocarte, de verte... Algo pequeño que hace muchos años que no hago", explica la artista antes de que Eva Soriano revele en exclusiva algunas ciudades en las que parará con su nuevo tour.

Se anuncian de manera oficial este martes 5 de diciembre en la página oficial de Malú, pero ya se sabe que en Cuerpos especiales no se puede guardar un secreto y nos hemos adelantado 24 horas.

Roquetas de Mar

Barcelona

Gijón

Bilbao

Torremolinos

Madrid

Granada

Valencia

"No es lo mismo sí a todo que a todo sí", reclama Malú, que sabe poner límites. "No voy a tirarme un año de terapia como para ahora no poner límites", bromea la sobrina de Paco de Lucía. Reconoce el paso del tiempo en estos 25 años, el cambio de la voz, del contorno del ojo... "pero sobre todo la forma de vivir, de pensar, de hacer... Durante muchos años no he sabido disfrutar de mi carrera y ahora sí. Probablemente, eso es lo que más feliz me hace, la ilusión de volver a cantar", asegura.

