La inspiración detrás de 'Ausente', la última canción de Malú: las indirectas sobre Albert Rivera

Malú y Albert Riverahan dado mucho de que hablar a pesar de su escasa visibilidad. La pareja -tuvo una hija en 2020- hizo pública su ruptura a principios de julio de 2023 después de cuatro años de relación. Ninguno de los dos se caracterizaba por hablar en exceso de su vida privada y tampoco por compartir fotos juntos.

La primera vez que la cantante se pronunció ante los medios sobre la separación fue a mediados de julio en una entrevista con ELLE: "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie; no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible".

Apostó que la solución siempre era "entenderlo y asumirlo de la mejor forma posibles". "Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza".

'Ausente', la canción de Malú dedicada a Albert Rivera

Eso sí, no ha sido la única vez que la intérprete de Blanco y negro ha contado cómo fue su relación con el exlíder de Ciudadanos: su canción Ausente es una clara declaración de intenciones y señala algunos de los problemas que la pareja tuvo.

Comenzando por el título de la canción, podemos ver que habla sobre el desamor. Se describe a un "extraño" al que ya no reconoce, una persona que ha pasado de ser incondicional a "escapar" de su boca. El dolor del desamor le desgarra y la desilusión por no llevar a cabo los proyectos planteados es una realidad.

"No entiendo por qué me miro al espejo / y me siento rara", canta la cantante. Malú y Albert Rivera comenzaron una relación hace cuatro años y en 2020 dieron la bienvenida a su primera hija en común, Lucía. "Eres un extraño que pasea por mi casa / no te reconozco, no comprendo qué te pasa", dice la letra.

Repasamos algunas de las estrofas más evidentes de Ausente.

"Y yo te levanté / y eso no lo sabe nadie"

Estas dos frases harían referencia a la carrera política de Albert después del hundimiento de Ciudadanos en 2019. Tras renunciar de la formación naranja, fichó por el bufete de abogados Martínez Echevarría, que terminó querellándose con él por daños y perjuicios y competencia desleal. En el momento que firmó su contrato, con un sueldo pactado de 300.000 euros al año, el exlíder no estaba inscrito en ningún Colegio de Abogados.

"Fui yo quien aguanté / el eco de mi nombre en todas partes"

Cuando su relación salió a la luz el impacto en la prensa fue demoledor. A pesar de su discreción, protagonizaron titulares en todos los medios, tertulias en televisión y un sinfín de comentarios en las redes sociales. Incluso se llegó a asegurar que la carrera de la artista podría resentirse por la ideología de su pareja.

"A qué lugar me mudo / para empezar de nuevo / pase lo que pase / ella va primero"

Al final, también podríamos apreciar un mensaje hacia Lucia, la hija que tuvieron. Con la ruptura de cualquier relación llega la hora de hacer maletas, preparar cajas y tomar decisiones.

Emprender un nuevo rumbo no es fácil y menos con una hija. Ella es su prioridad, "ella va primero".

A pesar de todo, ella no ha confirmado que la canción vaya por su expareja.