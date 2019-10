Alejandro Sanz anuncia el primer disco de su hijo Alexander: "Mi admiración tiene forma de persona"

Alejandro Sanz es un padre feliz y orgulloso de sus hijos y no es la primera vez que muestra su admiración hacia ellos en público. El cantante ha dedicado numerosas publicaciones en Instagram a sus cuatro hijos. Lo vimos bailar con su hija mayor, Manuela, el día de su graduación, y ahora es Alexander el que ha despertado la admiración de su padre.

El talento corre por las venas del joven, que con solo 16 años acaba de lanzar su primer trabajo discográfico: SanitY EP, un álbum que incluye cinco canciones ('Future', 'Espacio', 'Can You Feel That', 'AirBnb' y 'To The Top') y un bonus track, 'Milan'.

Alexander ha acompañado a su padre durante su última una gira, como parte de su equipo de músicos. Toca el trombón desde hace años y tal y como su padre ha asegurado, el joven tiene "un derroche de talento infinito". "Compartimos vida, compartimos pasiones", escribió el cantante este verano.

"Mi admiración tiene forma de persona. Mi hijo Alex: música en vena y disco en vuelo", comentaba Sanz junto a una foto de padre e hijo abrazados sobre el escenario.

Manuela Sánchez Michel es la hija mayor de Sanz, nacida en 2001, fruto de su relación con la modelo Jaydy Michel. La pareja se divorció en el año 2005, dos años después de que naciese Alexander Sánchez (2003) tras una relación extramatrimonial con la diseñadora Valeria Rivera que el cantante admitió en 2006.

En julio de 2011, Sanz dio la bienvenida a su tercer hijo, Dylan, en Nueva York. Dylan es el primer hijo de su relación con Raquel Perera,​ con quién se casó el 26 de mayo de 2012 en Jarandilla de la Vera (Cáceres) y se separó hace apenas unos meses. En julio del 2014 Alejandro y su pareja dieron la bienvenida a su hija Alma en la Clínica Ruber de Madrid.