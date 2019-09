Un tuitero explica por qué Alejandro Sanz le ha bloqueado en Twitter y el motivo se vuelve viral

En muchas ocasiones las redes sociales parecen un mundo sin ley, donde todo está permitido y esto es de lo que se quejan muchos influencers y famosos, que acaban bloqueando a aquellos usuarios que no les respetan.

Esto mismo es lo que ha hecho Alejandro Sanz con @offensiveprank en Twitter. Sin embargo, la razón por la que el artista no quiere recibir mensajes de esta persona se ha hecho viral.

El usuario ha compartido unas capturas de pantalla donde se puede leer lo que le escribió al intérprete de 'El Trato': "A ver que no se me olvide: pechugas de pollo pero finas, chope de pavo, mayonesa, tomatitos cherry, medallones de merluza, 4 coca colas, pasta para hacer unos macarrones to buenos con tomate. Y ya está la lista de la compra".

Alejandro Sanz podría haber ignorado este mensaje, pero le contestó con un "¿Pero tú eres tonto o qué te pasa? ¿Qué soy tu lista de notas?" y, seguidamente, lo bloqueó.

El usuario ha bromeado del mensaje del artista con un "Pero no te enfades Alejandro" y su tuit se ha hecho viral, con más de 14.600 retuits y 56.900 me gusta.

Asimismo, su historia de amor-odio ha seguido en Instagram, donde @offensiveprank ha escrito a Sanz: "Oye tío, que sin querer me has bloqueado en Twitter. Se me olvidaba: unas mandarinas, helado de strachatela, stratiachela, stratiachela no sé cómo se escribe". Pero no ha podido continuar con su listado, ya que Alejandro Sanz también lo ha bloqueado en esta red social.