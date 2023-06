Alejandro Sanz manda un mensaje de esperanza a todos sus fans: "Volveré a juntar mis pedazos"

Alejandro Sanzse encuentra una época dura de su vida debido a su ruptura con Rachel Valdés. En las últimas semanas, el cantante ha compartido tristes mensajes en sus redes sociales y ha preocupado mucho a sus fans.

Poco a poco, parece que sus ánimos van mejorando gracias al apoyo de sus seres queridos y eso se nota en lo que escribe. En Twitter, ha subido un bonito post en el que parece que el artista va ganando fuerza y cada vez tiene más claro que quiere sanar y pasar página.

"Yo volveré a juntar mis pedazos, justo en frente de quienes me rompieron", ha confesado Alejandro.

Las bonitas palabras de Alejandro Sanz durante un concierto

El pasado 3 de junio dio comienzo su gira en Pamplona, donde hacía muchos años que no cantaba. Allí se tomó unos minutos para reflexionar sobre la vida y la importancia de salir de los agujeros.

"Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere, demostrarle que están cerca, que están al lado, que le escuchan, que es importante para ti... Eso es lo más importante del mundo. Yo tengo mucha suerte, yo tengo que estar muy agradecido porque realmente esto no tiene nada que ver con nada no, al final hay una cosa muy bonita que pasó, intenté sincerarme, lo escribí porque lo sentí así y eso fue muy bello, y ver la reacción fue muy bonito", se sinceró.

"Después ha habido otras cosas, que es el ruido, el ruido no es para nosotros... lo nuestro es otra cosa, entonces muchas gracias, muchas gracias por el cariño, por estar aquí. Y estas cosas que muchas veces intentamos buscarle un porqué no tienen nada que ver con nada ni con nadie, es un agujero que se te hace aquí de repente y no sabes muy bien por qué", dijo el artista tocándose el corazón.

"Pero desde este agujero que yo tengo aquí en el pecho les quiero dar las gracias por estar ahí y por entenderme", continuó el madrileño, muy agradecido con sus fans.

Con cada mensaje que sube a sus redes sociales y lo que dice en sus conciertos, todo parece que Alejandro Sanz se encuentra en el buen camino y está poniendo mucho de su parte para pasar.