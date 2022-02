Álvaro Soler: sus inicios en el grupo 'Urban Lights', su relación con Sofía Ellar y todos los idiomas que habla

La voz de Álvaro Soler suena con fuerza en el panorama musical actual, un lugar en el que irrumpió mientras realizaba sus estudios universitarios de Ingeniería en Diseño Industrial.

Nacido en San Cugat del Vallès (Barcelona), el cantante de 31 años ha recorrido medio mundo gracias a su música y ha llegado a colaborar con artistas de la talla de Jennifer Lopez. Juntos lanzaron en 2015 el tema Bajo el mismo sol.

"Ella me contactó por mail y empezó ahí la colaboración. Ella había escuchado la canción en una fiesta en su casa y le gustó :)", contó sobre cómo surgió la colaboración que le dio el empuje definitivo a su carrera. "Fue muy positivo, me ayudó a dar el empujón final para entrar con la puerta abierta. Aprendí mucho de su forma de trabajar. Ella está ahí arriba y crees que igual no trabaja tanto, pero no es verdad. Está a tope porque trabaja muchísimo, ensaya durísimo".

Sus inicios en el grupo 'Urban Lights'

La canción con JLo colocó a Álvaro Soler en el plano musical, pero lo cierto es que llevaba ya cinco años volcado en la música.

En 2010 fundó junto a su hermano, Gregory Tauchert Soler, y un grupo de amigos el grupo Urban Lights, con un estilo difícil de clasificar que mezclaba el pop británico, electrónico y el indie.

La aventura de la banda duró hasta 2014, y un año antes se presentaron al talent show ¡Tú sí que vales! con el propósito de darse a conocer.

En la actuación que catapultó al grupo a la final, Álvaro tocaba el teclado. Su hermano era el vocalista principal pero el cantante se marcó un rap que dejó a todos impresionados. Dos años más tarde empezó su carrera como solita, que incluye éxitos como Sofía, La cintura y la recientemente lanzada A Contracorriente, en la que colabora con David Bisbal

Cuánto mide y cuántos idiomas habla Álvaro Soler

Al hablar de Álvaro Soler hay dos detalles que nadie pasa por alto. El artista llama la atención por su estatura, mide 1,89 metros, y por su capacidad para los idiomas. Álvaro Soler es un auténtico políglota: habla sietes idiomas.

Álvaro Soler se maneja en castellano, catalán, inglés, alemán, italiano, francés y japonés.

¿Cómo es posible que hable tantos idiomas siendo tan joven? La cuestión es que es hijo de padre alemán y madre belga​-española. Esto le llevó a que durante su infancia, a pesar de vivir sus primeros 10 años en Barcelona, aprendiese en casa alemán, castellano y catalán.

Con 10 años se trasladó a Tokio por motivos laborales de su familia y eso hizo que hasta los 17 estuviese residiendo en Japón, y por tanto aprendió japonés. Soler afirma que haber vivido en tantos países ha sido muy bueno para su desarrollo y crecimiento personal.

Álvaro Soler y su relación con Sofía Ellar

El nombre de Álvaro Soler estuvo durante cinco años vinculado al de la también cantante Sofía Ellar. Fueron pareja entre 2016 y principios de 2021.

El pasado 30 de marzo sorprendieron a sus seguidores al hacer pública su ruptura. Con planes de boda por medio, los artistas contaron a través de Instagram su decisión de emprender vidas separadas. "En estos tiempos tan surrealistas queríamos comunicaros que nuestras vidas van a seguir por caminos diferentes. Lo más bonito es que seguimos siendo esos dos que han barrido a casa, que se han quemado el pelo y se han apoyado en un mundo complejo que existe detrás del telón y los kilómetros", escribieron haciendo un guiño al título de la canción que lanzaron durante el confinamiento.

Cómo surgió su colaboración con David Bisbal

La carrera de Álvaro Soler está llena de colaboraciones. Además de esta con Sofía Ellar o la antes citada con Jennifer Lopez, ha cantado con Tini, con Morat, con Juan Magan o con David Bisbal.

Con el de Almería acaba de lanzar A contracorriente, una colaboración que, según contó este miércoles en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, llevaban cuatro años persiguiendo. "Hubo un momento en que le dije: 'Tío, David, hagamos la canción ya', lo que pasa que no había canción”, explicó a Eva Soriano e Iggy Rubín.

Un día, grabando en un estudio en Madrid, dio la casualidad de que David Bisbal estaba en el de al lado. Ahí vio la oportunidad y la aprovechó. "Fue superimprovisado. Fue colaboración de sueño", explicó. "Porque muchas veces envías una canción que está ya hecha, el otro artista canta encima, le da su magia y ya está, pero no hay mucho margen de creatividad".

El caso de A contracorriente fue distinto. "Cuando David entró al estudio no existía la parte que canta él. Terminaba con Sigo por el rumbo voy persiguiendo al sol. Él acababa y de repente dice, 'Álvaro, para, le metemos A contracorrienteeeee...", ha contado entre risas sobre lo que pasó en el estudio donde había dos productores alemanes. "Estaban los dos como '¿quién coño es este pavo?".