A contracorriente, la canción en la que colaboran Álvaro Soler y David Bisbal, ha sido la protagonista este miércoles en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM.

Álvaro Soler ha revelado a Eva Soriano e Iggy Rubin los entresijos de este tema que llevaban cuatro años persiguiendo y que al final acabó siendo una improvisación.

"Llevábamos cuatro años intentando hacer una canción. Hubo un momento en que le dije: 'Tío, David, hagamos la canción ya', lo que pasa que no había canción", ha contado Soler, que reconoce que en ese momento no había canción. "Un día estaba en el estudio en Madrid y de casualidad apareció Bisbal en el estudio de al lado, lo cogí y le dije: 'Vente al estudio, te enseño un par de canciones y no te vas hasta que hayas escogido una", ha continuado.

"Fue superimprovisado. Fue colaboración de sueño", ha explicado sobre A contracorriente. "Porque muchas veces envías una canción que está ya hecha, el otro artista canta encima, le da su magia y ya está, pero no hay mucho margen de creatividad".

En A contracorriente fue distinto. "Cuando David entró al estudio no existía la parte que canta él. Terminaba con Sigo por el rumbo voy persiguiendo al sol. Él acababa y de repente dice, 'Álvaro, para, le metemos A contracorrienteeeee...", ha contado entre risas sobre lo que pasó en el estudio donde había dos productores alemanes. "Estaban los dos como '¿quién coño es este pavo?".

Álvaro Soler se deshace en halagos al hablar de David Bisbal del que dice "es un torbellino de energía". "Al lado de Bisbal solo puedes perder", asegura cuando le preguntan por si es capaz de hacer su patada.

El videoclip de A contracorriente se grabó en Toledo en agosto. "El timing fue malo, sudando... Era para estar más metidos en la sensación de la grandeza", añade.

'Cuerpos especiales', en distintos idiomas

Álvaro Soler, además de cantante y compositor, es políglota. El intérprete habla siete idiomas y Eva Soriano e Iggy Rubín han querido aprovechar esta capacidad para saber cómo suena Cuerpos especiales en esos idiomas.

No se ha atrevido a hacerlo en japonés, pero sí en alemán y en italiano. "Guapeas más en alemán", le ha dicho Eva Soriano al escucharlo.

¿Y francés? "Eva, o te vienes al estudio y me dices esto en persona, o no".