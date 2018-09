Amaia Montero arremete contra Malú: "Ojalá todas fuéramos tan guapas y delgadas como tú"

En una entrevista, Malú hacía referencia al físico de la también cantante Amaia Montero , a quien no le ha sentado nada bien el comentario de la coach de ' La Voz ', arremetido contra ella en redes sociales: "Ojalá todas fuéramos tan guapas y delgadas como tú".

En una entrevista a El Español, Malú habló sobre el machismo en la industria musical y sobre el hecho de que se valora a una artista más por su aspecto físico que por su voz, haciendo referencia al caso de Amaia Montero: “A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?”.

De hecho, la cantante madrileña aplaudía a mujeres como Amaia o Tania Llasera y sus kilos de más: “Chapó por Tania, chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36”.

Malú, autora del disco 'Oxígeno', añadía que lo que una cantante tiene que tener "es bien la voz, bien la energía, bien las canciones, subirte al escenario" y dejarse los cuernos. Sin embargo, parece que la ex vocalista de ‘La Orega de Van Gogh’ no se ha tomado nada bien sus palabras y ha respondido en Twitter a Malú lo siguiente: “A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú!”.

Además, Amaia Montero tuiteaba una frase que encontramos en 'Nacidos para creer': "Hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros, ¿y?".

Aunque Malú no ha querido pronunciarse, algunos usuarios intentaron mediar en lo que califican de "malentenido", mientras que otros, más malintencionados, veían en su reacción un afán de protagonismo por parte de la guipuzcoana, a lo que Amaia contestó con contundencia: “Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto”.

No están siendo unos meses fáciles para Amaia Montero, que desde el comienzo de gira este pasado verano en Cantabria, ha protagonizado algunas polémicas en torno a fallos técnicos y problemas de sonido, que le llevaron hace unas semanas a criticar a la opinión pública de nuestro país, recalcando el acoso al que se siente sometida.

¡Esperamos que este malentendido se aclare pronto!