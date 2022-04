Amaia ya tiene su placa conmemorativa en Japón

Te interesa Qué se sabe de la colaboración entre Rosalía y Amaia

El pasado 3 de enero de 2022, que fue el día en el que cumplió 23 años, Amaia regaló a sus fans una canción muy especial, titulada Yamaguchi, un tema que formará parte de su segundo disco, en el que también estará la popular Aitana entonando La canción que no quiero cantarte.

El disco saldrá el próximo 13 de mayo, aunque, como suele ocurrir, ya hemos podido escuchar algunas de las canciones que este nuevo y esperado álbum, como son Yo invito, Quiero pero no, Yamaguchi.

Una placa en Shamaguchi

Amaia ha compartido una storie de Instagram en la que se puede ver el homenaje que le ha hecho la ciudad de Yamaguchi por publicar una canción con el nombre de la ciudad. En esta, se puede ver que en Yamaguchi le han dedicado una placa conmemorativa con la fotografía de la cantante y un texto.

En la canción, Amaia ha rendido su homenaje a Pamplona, en concreto al parque Yamaguchi, lugar en el que pasó muchos momentos de su infancia y adolescencia. No hay que olvidar que Pamplona y Yamaguchi son dos ciudades hermanadas desde hace 40 años.

Así lo cuentan los versos de la cantante: "Hay un parque en mi Pamplona/Que yo quiero recordar/ Florecí con los cerezos/ De aquel bonito lugar/ De aquel bonito lugar/ Siempre guardaré los besos/ Los primeros que en mi vida/ Un chico me quiso dar/ Hay un parque en mi Pamplona/ Que yo quiero recordar/ En el parque Yamaguchi/ Yo me debí quedar/Me pregunto si en Japón/Una niña llorará/Como yo he llorado amores/ En las fiestas de San Juan".