Amber Heard acusa a Johnny Depp de violarla con una botella de cristal

Amber Heard se ha enfrentado de nuevo a su exmarido, Johnny Depp, en el juicio que los enfrenta desde el pasado 11 de abril. En el segundo día de su testificación, la actriz de 36 años ha narrado dos nuevas situaciones que refuerzan su acusación de que el actor abusó de ella física y sexualmente durante su relación.

Sin duda, uno de los episodios más escalofriantes de estas acusaciones fue cuando se desveló que Johnny Depp habría violado a Amber con una botella. Así lo explicó en días anteriores la abogada de la actriz, Elaine Bredehof, y no ha dudado en solicitarle a su clienta que aclarase esta acusación.

"No puedo creer que tenga que hacerlo", ha empezado diciendo Amber, entre sollozos. Según la actriz, la agresión sucedió en Australia en 2015, durante una fuerte discusión de la pareja por la adicción a la bebida de Depp. "Me gritaba y decía que le había arruinado la vida: 'Te odio, joder. Has arruinado mi puta vida', me dijo. Le miro a los ojos, y ya no le veo. No era él. No he tenido tanto miedo en toda mi vida. Intentaba comunicarme con Johnny y no podía verle en absoluto", ha continuado Amber, añadiendo que el actor había aproximado una botella rota a su mandíbula y le amenazaba con cortarle.

Sobre la agresión sexual, Heard ha confesado que no recuerda cómo llegó a esa situación, pero que estaba segura de que le penetró con una botella de cristal. "Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota", ha confesado entre lágrimas. Además, ha explicado que su vagina sangró, aunque quiso pensar que la botella no estaba rota y que hubiese sido mucho peor de esa manera.

Su abogada, para que quedase clara la acusación, le ha insistido para que dijese si Johnny le había penetrado con la botella. "Johnny tenía la botella dentro de mí y me la metía una y otra vez", ha respondido la actriz.

Esta misma acusación es la que Johnny Depp acusó a Amber Heard de cortarle parte de un dedo con una botella rota que le había lanzado previamente la actriz.

Uno de los sucesos más sonados de su relación, en la que el exasistente de la pareja afirmó durante el juicio que había encontrado el trozo de dedo amputado envuelto en un papel tirado en el suelo.

Johnny Depp la abofeteó porque tenía celos de James Franco

Al inicio de la sesión, Amber también habló de otro episodio en el que dejaba de manifiesto, según su relato, el carácter violento de Johnny Depp. El episodio ocurrió también en 2015 durante un vuelo privado en el que el actor le preguntó a su pareja insistentemente por su relación con James Franco.

En aquel entonces, Amber había rodado con Franco la película The Adderall Diaries (Retales de una vida), algo que desató los celos de Depp porque tuvieron que besarse en una escena. Según Heard, Johnny olía a "hierba y alcohol" y le llamó "zorra" y empezó a lanzarle cosas.

Para evitarlo, Amber se fue cambiando de asiento, pero según su testimonio Johnny la siguió y le dio una patada en la espalda, frente a la pasividad de los escoltas y el resto de la tripulación: "Me avergonzaba que pudiera tirarme al suelo de una patada delante de todo el mundo".

Además de esta historia, Heard también ha relatado otra escena en la gala MET en la que ha asegurado que Johnny le acusó de coquetear con alguien y le empezó a golpear en la habitación del hotel: "En algún momento, él me golpeó en la cara (...) y creí que tenía la nariz rota".

Por su parte, Johnny Depp ha negado en reiteradas ocasiones durante el juicio que haya agredido a su expareja.