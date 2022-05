Oonagh Paige, hija de Amber Heard: cuántos años tiene y quién es el padre

Amber Heard anunció en junio de 2021 que se había convertido en madre de una niña. Esta noticia sorprendía en un momento en el que ya había estallado la disputa mediática contra su expareja, Johnny Depp.

"Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con vosotros. Hace cuatro años, decidí que quería ser madre. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora me doy cuenta de lo radical que es para nosotras como mujeres pensar de esta manera sobre una de las partes más fundamentales de nuestro destino", escribió en una publicación en Instagram en la que aparecía junto a la pequeña.

"Ojalá lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida", añadió.

Oonagh Paige le debe su nombre a su abuela materna, fallecida en mayo de 2020. La niña, que actualmente tiene un año de edad, aparece ocasionalmente en las redes sociales de Amber, donde muestra algunos momentos de su día a día.

Amber Heard no puede tener hijos

Aunque ella nunca ha afirmado que Oonagh Paige Heard haya nacido a través de un vientre de alquiler, fuentes cercanas a la actriz lo confirmaron en su momento al portal Page Six.

Según estos testimonios, Amber decidió optar por la gestación subrogada porque no puede tener hijos de forma biológica: "Hay tantas mujeres que sienten que no pueden hablar sobre su fertilidad y están preocupadas y avergonzadas; Amber quiere que se sientan apoyadas y se den cuenta de que hay muchas formas de tener un bebé, incluso si tienes problemas de fertilidad".

¿Quién es el padre de la hija de Amber Heard?

Amber no ha querido revelar en ningún momento quién es el padre de su hija Oonagh Paige. Tras su sonada ruptura con Johnny Depp, la actriz inició una relación con el empresario Elon Musk, que se prolongó de forma intermitente desde 2016 hasta 2018.

Esta relación hizo que saltaran los rumores de que Elon Musk podría haber sido el donante de esperma para Amber. Sin embargo, ninguno de los implicados ha confirmado nunca esta información.

Más próxima al nacimiento de Oonagh Paige fue la relación de Amber con la directora de fotografía Bianca Butti, en 2020. Pero Heard tiene la tutela completa de su hija, refiriéndose a sí misma como "la madre y el padre de Oonagh Paige".