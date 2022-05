Amber Heard ha declarado el miércoles 4 de mayo en su juicio contra Johnny Depp. Su testimonio llega en un momento muy complicado para ella. Hace tan sólo unos días despidió a su equipo de relaciones públicas por el torrente de "titulares negativos" sobre la actriz que no habían dejado de producirse desde que se inició el juicio el pasado 11 de abril.

Amber ha empezado su declaración, que se ha prolongado durante casi hora y media, asegurando que revivir todo lo ocurrido en este juicio es lo más doloroso que le ha ocurrido nunca, dejando algunas frases de lo más impactantes.

"Johnny con speed es muy diferente de Johnny con opiáceos"

La actriz ha hablado de la adicción de Johnny Depp a las drogas y cómo esto afectaba en su relación. "Johnny con speed es muy diferente de Johnny con opiáceos; Johnny con opiáceos es muy diferente a Johnny con cocaína. Tenía que aprender a prestar atención a las diferentes versiones de él".

"Me dijo que podía matarme y que era una vergüenza"

Su adicción a las drogas es, en palabras de Amber, lo que cambia por completo la actitud de Depp. La actriz ha recordado un viaje que hicieron a las Bahamas en el que el actor tuvo un problema con las drogas y el alcohol: "Me agarró por el cuello, me sostuvo un segundo y me dijo que podría matarme y que era una vergüenza".

"Me abofeteó una y otra vez"

Aunque Depp ha afirmado en numerosas ocasiones que jamás le puso la mano encima a su expareja, Amber se mantiene en que el actor le agredió físicamente en varias ocasiones. En el juicio ha narrado una de estas situaciones que se inició cuando Amber le preguntó por el significado de un tatuaje del actor: "Wino", posible alusión a Winona Ryder, expareja de Depp.

Amber ha explicado que Johnny le abofeteó después de que ella le hiciese la pregunta, algo que le desconcertó y empezó a reírse pensando que había sido una broma. "Después me abofeteó una y otra vez", ha continuado explicando Amber, asegurando que cayó al suelo. Tras este incidente, la actriz ha revelado que su expareja le mandó multitud de mensajes disculpándose.

"Arrancó mi ropa interior y dijo que iba a buscar en la cavidad"

Amber Heard no solo ha acusado a Johnny Depp de violencia física, también ha afirmado que el actor abusó sexualmente de ella en varias ocasiones. Durante su testimonio ha recordado un viaje que hicieron en autocaravanas, donde Depp discutió con otra mujer en una fiesta en el desierto.

A continuación, la pareja se fue a la autocaravana, donde discutieron y el actor dio golpes, tiró cosas, le gritó y posteriormente empezó a tocarla: "Me quitó la ropa interior y me dijo: 'Vamos a hacer una búsqueda en la cavidad’. Dijo que estaba buscando su cocaína. Me metió los dedos dentro", ha declarado entre sollozos.

Amebr Heard // EFE

"Cuando estaba borracho, intentaba tener sexo con ella"

Antes de la declaración de Amber, la vista ha empezado con la declaración de la doctora forense Dawn Hughes, que ha testificado a favor de la actriz. Hughes ha asegurado que Heard fue víctima de violencia doméstica por parte del actor: "Cuando Depp estaba borracho o drogado, la tiraba sobre la cama, le arrancaba el camisón y trataba de tener sexo con ella".

"Él la obligaba a practicarle sexo oral cuando estaba enfadado"

En su relato, la doctora ha continuado relatando algunas situaciones que le contó Amber durante sus sesiones, que define como un "infierno sexual". "Él la obligaba a practicarle sexo oral cuando estaba enfadado".

Hughes ha añadido que, bajo el efecto de las drogas y el alcohol, Depp no siempre conseguía "funcionar", frustración que pagaba con Amber: "si él no podía actuar, se enfadaba más con ella y la culpaba".