Amenazas de muerte y seguimientos: condenado a seis meses de prisión el hombre que acosaba a Ana Morgade

Ana Morgade puede respirar un poco más tranquila después de su victoria en los tribunales. Un vecino de Almendralejo (Badajoz) ha sido condenado a seis meses de prisión y el pago de una multa de 3.600 euros por amenazas y acoso a la presentadora.

El diario Noticias de Navarra ha tenido acceso a la sentencia, que se habría dictado hace ya unos meses, y en la que se incluye que el hombre siguió a la actriz hasta varias ciudades durante la gira de su obra de teatro Conductas Alteradas.

Además, el condenado se enfrenta a una orden de alejamiento de la víctima durante cinco años y la prohibición de ponerse en contacto con ella de cualquier manera.

La siguió hasta Pamplona, Vitoria y Donosti

La denuncia de Ana Morgade, que inició el proceso judicial, se remonta a septiembre de 2019, cuando la presentadora llegaba a Pamplona con su obra de teatro Conductas Alteradas. El hombre la siguió hasta el hotel Tres Reyes, donde estaba alojada. "Qué casualidad", le dijo el individuo en un encontronazo antes de entrar al teatro Gayarre cuando la representación ya había comenzado.

Un mes antes, en agosto en 2019 y según recoge Noticias de Navarra, el condenado también la acechó en Vitoria, San Sebastián y Pamplona, ciudades a las que acudió junto al resto del elenco de la citada obra. El acusado acudió al teatro en varias ocasiones e incluso en Donosti la esperó antes y después de la salida del teatro.

Amenazas en redes sociales

La sentencia recoge en sus hechos probados que el acusado recababa información a través de las redes sociales. También en sus perfiles difundía mensajes amenazadores e intimidantes hacia la presentadora y su familia.

El mismo día que la hostigó en el teatro Gayarre de Pamplona, publicó: "A quien le dé trabajo le voy a echar a todo mi grupo encima, mataremos a sus hijos y hasta a sus vecinos. Nunca bromeo con estas cosas. Que no vuelva a subirse al escenario, plató, ni tele ni por internet. Si me queréis poner a prueba, costará sangre".

"He intentado colarme para ver Zapeando pero me han dicho nooo", escribió en 2019.

El marido de la presentadora también fue objeto de amenazas por parte del acusado. "Y tú, payaso, como me vuelvas a vacilar te van a meter una paliza de hospital que vas a estar un mes en él. No te matamos por ella, pero como me vuelvas a vacilar, un mes de hospital con una paliza de verdad, ojito que estoy de payasos como tú hasta los cojones. Tú no me importas".

El acoso alteró su vida cotidiana y la de su marido

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra detalla que "dada la insistencia y reiteración del acoso realizado por el acusado se alteró gravemente el desarrollo de la vida cotidiana con desasosiego de la víctima, como consecuencia de esa actuación insistente e intimidatoria del procesado que le llevó incluso a tener que cambiar de domicilio y ocultarlo. El acusado consiguió su cercanía física, le contactó de forma reiterada, con contenidos amenazantes o humillantes, no propios de un fan o seguidor de un artista al que se admira".

La situación de acoso y hostigamiento fue tal que la presentadora y su marido llegaron incluso a cambiar de domicilio por precaución. También limitaron su vida social, ya que las actuaciones del acusado sobrepasaron las de cualquier "fan o admirador" y llegaron a temer por su seguridad.