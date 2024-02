Amy Schumer explica la enfermedad que le ha hinchado la cara ante los comentarios sobre su aspecto

Amy Schumer está de celebración estos días. La actriz de 42 años acaba de estrenar Life & Beth y como parte de la promoción, la actriz acudía al programa de Jimmy Fallon, The Tonigh Show.

De manera inevitable, su cambio físico no pasó desapercibido para los espectadores, que rápidamente acudieron a comentarlo en las redes sociales. Algunos lo hacían con preocupación y de manera respetuosa, en cambio, otros recurrían a burlas y problemas sobre el aspecto.

Así, para evitar especulaciones y cortar de raíz un debate que no debería darse, Schumer ha optado por revelar que este cambio se debe a la endometriosis que padece.

En un extenso mensaje que ha compartido en sus redes, Schumer agradecía con ironía la avalancha de comentarios y calificativos recibidos. "Muchas gracias por los comentarios de todos sobre mi cara. He disfrutado de la retroalimentación y la deliberación sobre mi apariencia como lo hacen todas las mujeres durante casi 20 años", empezaba antes de afirmar que todo se debe a un problema de salud.

La actriz Amy Schumer, en la alfombra roja de los Oscar 2022

"Tenéis razón, ahora mismo está más hinchado de lo normal. Tengo endometriosis, una enfermedad autoinmune sobre la que toda mujer debería leer. Están sucediendo algunas cosas médicas y hormonales en mi mundo ahora mismo, pero estoy bien. Históricamente, el cuerpo de las mujeres apenas ha sido estudiado médicamente en comparación con el de los hombres. El libro 'todo en su cabeza' explica bien esto", decía, denunciado que durante mucho tiempo la escasa investigación sobre las enfermedades femeninas ha frenado mucho el avance en los tratamientos.

Consciente de que sus explicaciones no tendrían por qué darse, Schumer anima a aceptarse a uno mismo y no propagar comentarios ofensivos sobre el resto."También creo que una mujer no necesita ninguna excusa por su apariencia física y no debe ninguna explicación. Pero quería aprovechar la oportunidad para abogar por el amor propio y la aceptación de la piel en la que estás. Como cualquier otra mujer/persona, algunos días me siento segura y muy bien, y otros quiero ponerme una bolsa en la cabeza", contó.

En 2021, la actriz fue sometida a una delicada cirugía en la que le extirparon el útero para prevenir enfermedades causadas por esta misma endometriosis. "Mi útero ya está fuera. El médico encontró 30 manchas que me quitó. Me quitó el apéndice porque la endometriosis lo había atacado (...) Había mucha sangre en mi útero y tenía dolores muy fuertes", relató en aquel momento.