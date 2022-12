Ana Peleteiro se convierte en madre de su primera hija: "El día más duro y maravilloso de mi vida"

Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré ya son padres. La atleta de 27 años y su futuro marido han dado la bienvenida a Lúa, su primera hija en común nacida este lunes 19 de diciembre. La gallega ha compartido la noticia a través de Instagram Stories, donde ha compartido una imagen junto a la recién nacida.

"Ayer fue el día más duro y maravilloso por partes iguales de mi vida. Estamos disfrutando de Lúa al 100% pero quería daros las gracias a todos por la inmensa cantidad de mensajes que me habéis enviado", dice el mensaje compartido este martes 20 por la gallega en redes sociales.

Su novio y futuro marido, el atleta Benjamin Compaoré, fue quien puso en alerta sobre la llegada del bebé, ya que el mismo lunes compartió la foto de ambos en el hospital.

El anuncio de embarazo de Ana Peleteiro

Ana Peleteiro compartió con sus seguidores la noticia de su embarazo el pasado 5 de junio al publicar un vídeo junto a su pareja resumiendo su historia de amor, de la que dijo había empezado mucho antes de oficializarse.

"Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. Cinco años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente", escribió Peleteiro sobre los inicios de la relación que empezó a finales de 2021 y cuyos momentos claves (hasta ese momento) resumió en el vídeo.

"Vamos a ser papás, de un bebé precios@, que nacerá rodead@ de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar", terminaba el post de Peleteiro, que días después contó en El Hormiguero cómo se enteró de que estaba embarazada. "Me levanté con náuseas y me sentía rara. Tenía una intuición asique me hice un test de embarazo", contó Peleteiro, que obtuvo como resultado de ese primer test un negativo.

"No me enfadé porque lo normal no es que te quedes embarazada de inmediato. Pensé que era el momento de centrarme en mi carrera y me fui a Portugal a prepararme el mundial", contó a Pablo Motos.

Una vez en Portugal volvió a sentir mareos y se le retrasó la regla cinco días, por lo que empezó a sospechar. "Benjamin me dijo que probablemente estuviese embarazada. No obstante, le conté que hacía una semana había dado negativo", contó la atleta, que en ese momento indignó a su pareja "¿Cómo que te has hecho un test sin mí si esto era algo de equipo, para hacerlo juntos?", le dijo Bejamin, que la convenció para repetir el test.

"No se veía, pero había una pequeña rayita y era positivo", añadió la especialista en triple salto.

La futura boda de Ana y Benjamin

Al anuncio del embarazo le siguió el anuncio de su compromiso de boda, que llegó en el mes de julio.

Peleteiro compartió la noticia al publicar en Instagram un vídeo de la pedida en Francia, sencilla pero llena de sentimiento.

"Me invitó a un paseo mañanero por su ciudad… Y sin esperarme absolutamente nada, delante de la catedral, se arrodilló y me preguntó “Quieres casarte conmigo?" En ese mismo instante mi corazón se paró, pestañeé unas 40 veces para intentar asimilar lo que estaba sucediendo y sin dudar ni sola vez le dije que SI.", escribió la atleta.

"Sí hoy, mañana y todos los días de mi vida, quiero convertirme en tu mujer y formar la familia más bonita, especial y diferente del mundo. SI Y MIL VECES SI BENJAMIN", añadió la atleta que compartió con su prometido y todos su seguidores la ilusión y emoción que le hace formar una gran familia con Benjamin.