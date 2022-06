Ana Peleteiro: su reciente embarazo, la polémica de su novio y su coche de 55.000 euros

Ana Peleteiro hace un alto en su carrera profesional para ser madre. La atleta gallega de 26 años sorprendió este fin de semana a sus seguidores de Instagram al anunciar su futura maternidad. Espera su primer hijo junto al también atleta Benjamin Campaoré. Para él será el tercero.

"Ocho meses más tarde de nuestra segunda oportunidad la vida nos sorprende con lo más bonito y con aquello que queremos y deseamos desde el primer día. Vamos a ser papás, de un bebé precios@, que nacerá rodead@ de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar", escribió la atleta al compartir un vídeo de la ecografía. El bebé nacerá en 2023 ya que está embarazada de 12 semanas.

¿Cuándo empezaron Benjamin Campaoré y Ana Peleteiro?

Benjamin Campaoré y Ana Peleteiro empezaron su relación a finales de 2021, poco después de que Peleteiro anunciase su ruptura con Nelson Évora. No tardaron en verse envueltos en polémica.

En esa época, Campaoré saltó a los medios por una denuncia por violencia física y psicológica que en 2020 había hecho su expareja, madre de su dos hijos. Según aseguró, el atleta le había dado un bofetón que le hizo caer a la cama y luego la mantuvo sujeta en el suelo, todo eso delante de sus hijos.

"Eres el hombre más bueno, inteligente y respetuoso que conozco", fue la frase con la que Ana Peleteiro salió en su defensa. "Actualmente Benjamin no tiene abierta ninguna causa o procedimiento judicial. La denuncia a la que se hace referencia en el artículo publicado fue precisamente retirada escasas semanas después de ser interpuesta", siguió.

"Debe recordarse que, además de un excelente deportista, Benjamin también trabaja para la Federación Francesa de Atletismo como entrenador de un grupo de jóvenes atletas. Como es lógico, cualquier persona con antecedentes penales en asuntos como los relatados, haría inviable ejercer un trabajo así, e incluso acceder a las instalaciones deportivas que las autoridades deportivas disponen para entrenarse sus deportistas".

El asunto se apagó pronto y la pareja empezó 2022 con la polémica resuelta. Desde entonces han vivido en un discreto segundo plano.

Su polémico coche de 55.000 euros

Antes de esta polémica, Ana Peleteiro se vio envuelta en otra cuando mostró en Instagram Stories su coche nuevo: un Land Rover Evoque valorado en 55.000 euros. "¿A quién le acaban de entregar su coche nuevo después de siete meses de espera?", escribió la atleta junto a una imagen en la que se le veía en el interior de su esperado vehículo. En la siguiente imagen se le veía posando frente a su flamante cochazo de color negro.

Ana Peleteiro presume de cochazo // Instagram Ana Peleteiro

Muchos de sus seguidores celebraron con ella que hubiese podido cumplir uno de sus sueños, mientras otros usuarios la atacaron de manera tajante, mezclando el asunto con temas políticos. La atleta no dudó en contestarles. "La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento", escribió acreditando la frase a Jackson Brown.

¿Cuándo rompieron Ana Peleteiro y Nelson Évora?

El capítulo del coche se escribió al volver de los JJOO de Tokio, en la época en que aún salía con Nelson Évora. Fue en octubre de 2021 cuando anunció la ruptura tras cinco años juntos. Ocurrió un mes después de dedicarle la medalla olímpica conseguida en Tokio.

"Quiero darte las gracias por hacer que me enamorase del triple salto en el 2008 cuando ganaste tu primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Después de luchar durante cinco largos años por fin podemos decir que lo logramos. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Ahora nos toca seguir luchando y seguir cumpliendo sueños juntos", le dijo al atleta de Costa de Marfil, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008.

La expareja se conoció estando a las órdenes de su entrenador, el cubano Iván Pedroso, con el que vivían y entrenaban en Guadalajara. Estuvieron juntos entre 2016, cuando Ana tenía 20 años y Nelson, 32, y 2021.

Dónde nació Ana Peleteiro

Aunque ha pasado buena parte de su juventud en Guadalajara, Ana Pelteiro es gallega.

La joven deportista nació en Ribeira, una localidad de la provincia de A Coruña, y poco después fue adoptada. "Yo soy gallega al 100%. Mi madre biológica es gallega y mi padre biológico no sé quién es. No conozco a mi madre biológica, pero yo soy gallega y quiero que todo el mundo lo tenga claro", contó en una entrevista publicada en 2020 en La voz de Galicia.

"Mis padres no me adoptaron en Etiopía ni en Kenia, yo nací en Galicia, mis raíces son gallegas, pero la mitad de mis raíces, y se ve, yo soy negra, mulata, tienen que venir de África. La cuna de los negros está en África, la de todos, de los de Perú, de los de Cuba, de los de Galicia, de los de Suecia", añadió la atleta, que ha demostrado tener absoluta devoción por sus padres adoptivos y por su abuela, ya fallecida, a la que dedica muchas de sus victorias y a la que siempre tiene presente. "Sé que saltaréis conmigo desde el cielo", escribió en una publicación de Instagram dedicada a su abuela.

A pesar de insiste en que esta es su familia, Peleteiro ha admitido que le gustaría conocer sus orígenes africanos viajando a África, aunque no se plantea buscar a su familia biológica: "Siempre supe que era adoptada, pero mis padres no tenían más información y no podían contarme más".

Apasionada de los viajes, la moda y el Celta

El atletismo no es la única pasión de Ana Peleteiro, quien también triunfa en TikTok. Acumula más de 400.000 seguidores y su bailes superan fácilmente la misma cifra de reproducciones. Uno de los más famosos fue su vídeo bailando a ritmo de Trakatá con su compañero y amigo Ray Zapata, al que llama hermano. Lo publicaron en agosto de 2021 y acumula más de 2,4 millones de reproducciones en TikTok.

Ana Peleteiro también se define como muy aficionada al Celta de Vigo. La atleta española fue invitada a realizar el saque de honor en un partido del equipo gallego y ha compartido en varias ocasiones algunas instantáneas con la camiseta celeste.

Al margen de su trayectoria y de su perfil como tiktoker, Ana Peleteiro ha demostrado que sabe compaginar su dura rutina deportiva con su vida familiar, su pareja, sus aficiones e incluso con la televisión. Ana Peleteiro fue una de las concursantes de la primera edición de El Desafío, que ganó Kira Miró y en la que la atleta quedó de cuarta por detrás de Jorge Brazález y Pablo Puyol.

Su perrete Tokyo

La otra gran afición de Ana Peleteiro es su perro, Tokyo, con el que lleva algo más de un año de convivencia y del que comparte constantemente fotos en Instagram.

"Hoy hace un año que nació la bolita de pelo más bonita y graciosa del mundo. 🎂✨🐶 Llegaste cuando todo parecía negro, para llenar mi vida, de besos, risas, lametazos... Es increíble como un animal puede llegar a llenar nuestras vidas y ser capaz de dar tanto amor. Desconocía ese tipo de amor tan puro y fiel que dan los animales hasta que llegaste a mi vida. Espero que sea el primero de mucho cumpleaños, gracias por hacer que la vida sea tan bonita... Mi Tokyo 2020 ✨❤️🐶", escribió en marzo de 2021 al celebrar el primer año de su mascota, que llegó a su casa en junio de 2020.

Cuál es la marca de Ana Peleteiro

De Tokyo se trajo un perro y también una marca olímpica. Ana Peleteiro regresó con la medalla de bronce en triple salto y un récord para España. La atleta, que en 2012 con 16 años se proclamó campeona mundial júnior de triple salto, se convirtió en la tercera atleta española de la historia con una medalla olímpica

Consiguió en Tokyo batir el récord que ella misma se había marcado dos años antes y logró una marca de 14,77, cuatro centímetros por encima de lo que se había fijado en Glasgow durante los Campeonatos de Europa indoor de 2019. "Estoy como con resaca", dijo a los medios tras su hito.