Ana Peleteiro cuenta qué le dijo su novio al saber que se había hecho un test de embarazo

Es la sexta vez que la mejor atleta española del año acude a El Hormiguero con Pablo Motos. En esta ocasión lo ha hecho para hablar sobre los intensos meses que le quedan por delante en el ámbito deportivo y especialmente, en el ámbito personal.

La noche comenzó con una "enhorabuena" por parte del presentador, que admitió que iban a "hablar poco de triple salto". Una vez acomodados, la deportista contó cómo se enteró de la buena noticia:

"Un día me levanté con náuseas y me sentía rara. Tenía una intuición asique me hice un test de embarazo", comenzó relatando Peleteiro.

"Cuando me hice el primer test, me salió negativo. No me enfadé porque lo normal no es que te quedes embarazada de inmediato. Pensé que era el momento de centrarme en mi carrera y me fui a Portugal a prepararme el mundial", añadió.

No obstante, una vez en Portugal volvió a sentir mareos y se le retrasó la regla cinco días, por lo que empezó a sospechar. "Benjamin me dijo que probablemente estuviese embarazada. No obstante, le conté que hacía una semana había dado negativo", afirmó la atleta.

Fue en este momento cuando le contó a Pablo Motos la indignación que sintió su pareja, Benjamin Campaoré, cuando se enteró de que se había hecho un test de embarazado en su ausencia: "Él me dijo '¿Cómo que te has hecho un test sin mí si esto era algo de equipo, para hacerlo juntos?"

Finalmente, la pareja decidió repetir el test: "No se veía, pero había una pequeña rayita y era positivo", añadió la especialista en triple salto.

Ana Peleteiro contó que no se esperaban que se quedase embarazada tan rápido. De hecho, confesó creer que era "infértil": "Llevaba tiempo sin tomar anticonceptivos y nunca había tenido un susto".

Su romance con Benjamin Campaoré

A pesar de que la relación de Ana Peleteiro con su actual pareja, el atleta francés de 34 años, Benjamin Campoamoré, no llega a superar el año, la deportista ha afirmado estar "muy enamorada". Además, ha confesado que en el pasado tuvieron una aventura. "Nuestro amor ya venía de lejos. Aunque no estuvimos juntos, vivimos un aventura en el pasado".

"Yo creo que estamos predestinados, pero si algún día se acaba el amor no pasa nada. Es un padre impresionante y una persona maravillosa. Nunca me arrepentiré de haber tenido un hijo con él", añadió.

La reacción de sus padres

A pesar de que Benjamin vino a Galicia en diciembre, Ana Peleteiro ha contado que sus padres "no le quisieron conocer porque era muy pronto". No obstante, la presentación oficial llegó una semana antes de quedarse embarazada.

Cuando la pareja contó oficialmente que estaban esperando un bebé durmieron en casa de sus padres.

La atleta ha contado en El Hormiguero la reacción de su madre: "Se quedó bastante impactada y lo primero que hizo fue preguntarme si estaba contenta. Sin embargo, al rato se acercó muy emocionada y me dijo que estaba muy orgullosa de ser abuela".

Antes de terminar la entrevista, Ana Peleteiro sostuvo que tiene la intuición de que el bebé que espera será un niño. Además, ha afirmado haberlo comprobado con el calendario chino, que tiene un 93% de fiabilidad. "Se basa en la edad de la madre y en el mes de concepción, y a mi me sale niño".

No obstante, todavía tendremos que esperar para saber si su intuición de lince acierta una vez más.