Ana Peleteiro, entusiasmada el día que estrena su nuevo coche de 55.000 euros

Ana Peleteiro se ha convertido en toda una sensación tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. La atleta gallega se llevó la medalla de bronce en triple salto pero también la ovación de un país entero, que saltó con ella cuando su amiga y compañera Yulimar Rojas, de Venezuela, se llevaba el oro y conseguía el récord mundial de salto.

Mientras algunos se dedicaban a criticar su triunfo, Peleteiro recibía miles de aplausos por su claridad a la hora de expresar cómo se sentía siendo negra y española. En su visita al Hormiguero explicó por qué prefiere la llamen 'negra' y no 'de color', y la razón no puede ser más sencilla. "Mi madre luchó durante toda mi infancia para hacerme entender que ser negra no era malo, para mí en mi casa eso era normal", contó.

Un sueño cumplido: ser propietaria de su coche fetiche

La deportista ha cumplido ahora un sueño por el que llevaba mucho tiempo esperando. En concreto siete meses, los que le han tardado en entregar el Land Rover Evoque que llevaba mucho tiempo deseando. Así, es evidente que la compra se produjo antes de la competición, y ahora por fin Peleteiro ha podido estrenarlo por las calles de Madrid.

El nuevo coche de Ana Peleteiro // Instagram Ana Peleteiro

"¿A quién le acaban de entregar su coche nuevo después de siete meses de espera?", escribía Peleteiro, entusiasmada, en su cuenta de Instagram, donde ha compartido una imagen del vehículo, cuyo precio alcanza los 55.000 euros. "Después de muchos años soñando con este coche, por fin puedo decir que es mío!", añadió.