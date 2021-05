Andrés Calamaro: su hija Charo, su colaboración con C. Tangana y su relación con las drogas

Andrés Calamaro es un hombre de polémica y le gusta. Dio prueba de ello cuando en 2012 se le ocurrió contar en Twitter que había asesinado a un joven yonqui en Madrid. Sus palabras sobre Vox en 2019 levantaron tantas ampollas que tuvo que salir a aclararlo. El cantante argentino habla sin pelos en la lengua y no tiene problemas en confesar su relación con las drogas. De su hija, sin embargo, habla poco porque no tiene mucho trato.

Andrés Calamaro lleva toda la vida en la música. Antes de Los Rodríguez, formó parte del grupo Los Abuelos de la Nada, que se fundó en 1982, hace ya 40 años, y que fue un éxito en Argentina. Después, en 1990, se unió a Ariel Rot y Julián Infante para formar Los Rodríguez. Fue el boom de Calamaro en España.

Aquí es uno más, y se define como "un español de Madrid". No tiene fijada la residencia en la capital, aunque pasa largas temporadas en ella y opina (no sin polémica) sobre la política española como uno más. En abril de 2019 se lio una buena cuando mostró cierta simpatía con Vox en Twitter. El mensaje lo borró luego, pero quedó recogido por muchos y acabó teniendo que dar explicaciones.

Te contamos lo que pasó entonces, pero antes recodemos otros datos de Andrés Calamaro.

A punto de cumplir 60 años

Andrés Calamaro es un viejo rockero. Nació en 1961, eso significa que 2021 sopla 60 velas. El 22 de agosto de 2018 celebró los 57 con esta foto.

Padre de Charo Calamaro Cardinali, una joven de 14 años

El cantante argentino tiene solo una hija, Charo Calamaro Cardinali, fruto de su relación con la actriz argentina Juliete Cardinali. Estuvieron juntos seis años y pasaron por el altar en 2010, aunque un año después pusieron fin a su relación y no precisamente en buenos términos.

Charo, que nació en enero de 2007, mantiene una relación distante con su padre. El propio Andrés Calamaro confesó en una entrevista en 2017 con El Mundo que casi no se ven: "La veo poco. Soy un padre peculiar… Siendo cantante, hago muchas giras, grabo discos y viajo mucho". "Vive con la madre y yo estoy acá (España), pero el mes que viene nos vamos a ver. También hay toda una vida por delante para que descubra la clase de padre que tiene. Según vaya madurando, sabrá si le gusta o no", contó.

La escasa relación queda de manifiesto en los perfiles de Instagram de ambos padres: Julieta publica constantemente fotos de Charo, mientras que Calamaro no tiene ninguna en su red social.

Andrés Calamaro y su relación con las drogas

En la vida de Andrés Calamaro también ha habido un capítulo protagonizado por las drogas. "Me estoy sintiendo tan a gusto que me fumaría un porrito" es una de las frases que ha marcado su carrera. La dijo el 19 de noviembre de 1994 en un concierto en La Plata (Argentina) ante 100.000 admiradores presentes. La confesión le valió una denuncia del secretario de seguridad bonaerense, Alejandro Granillo. El caso duró hasta 2004, cuando el artista fue absuelto.

Ahora todo ha cambiado. "No consumo drogas, pero no tengo ningún drama personal con las sustancias. Forman parte lejana de mi vida, algo que dejé atrás con dignidad (la mayor posible) hace ya muchos años", contó en una entrevista en 2016, dieciséis años después de lanzar el disco El Salmón, en el que dice "hay sustancias ilegales involucradas en su creación".

"Puedo asegurar que mi carrera tóxica fue un periodo bastante corto; dicho lo cual, comparto con quien quiera leerme que no fumo tabaco ni tomo siquiera una cerveza [...] De recaídas, de aventuras y de pecados puedo comentar lo que corresponde y sólo si me lo preguntan", contó en 2016.

Esa entrevista fue cuatro años después de que su exmujer señalase la relación de Calamaro con las drogas como la causa de su ruptura. Julieta Cardinali acusó al cantante de desmayarse varias veces delante de su hija por lo que, sospecahba, abuso de drogas. Él, sin embargo, confesó en Twitter que se había caído por dormir poco: "Me desmayé, perdí la conciencia, tenía a la señora Angelina (niñera de su hija, Charo) preocupada y angustiada... podría ser el insomnio... quién sabe. Quizá la parca vino a visitarme y me dejó en la tierra... ".

El asesinato de un joven en Madrid

Sólo Julieta Cardinali y Andrés Calamaro saben la verdad sobre este polémico capítulo, uno más de su historial. A Andrés Calamaro le gusta generar revuelo y uno de los más sonados fue en 2012 cuando se le ocurrió contar en Twitter que había asesinado a un yonqui en Madrid cuando era joven.

"No es un grato recuerdo, pero hace ya bastantes años, en un altercado callejero, pues le quité la vida a un yonqui (drogadicto) en Madrid", escribió Calamaro desde su cuenta @Barksdale666. Y añadió en otro tuit: "Malasaña y Chueca estaban tupidos de yonquis con jeringas colgando clavadas. Te encaraban si podían, o intentaban robarte en un cajero".

El comentario de Calamaro generó demasiado revuelo y Olga Castreno, su representante, tuvo que salir a dar explicaciones. "El Twitter de Andrés es un lugar en el que él juega y bromea. Andrés estaba componiendo una canción y empleó una imagen que venía de la película American psycho en la que, ahí sí, asesinaban a un heroinómano. Es una locura cómo se ha extendido la noticia", aseguró.

Calamaro y Vox

El revuelo que originaron sus declaraciones sobre el partido ultraderechista Vox se encargó de aclararlo él mismo. Calamaro, que pasa grandes temporadas en España, pero vota en Argentina, levantó ampollas en abril de 2019 cuando escribió: "Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan más que los moderados".

La reflexión lo puso en el punto de mira y acabó borrando el mensaje, después explicó en Twitter por qué había escrito en mensaje: no estaba apoyando a un partido concreto ni tampoco es votante español.

"Mis únicas banderas son la libertad, el bien común, servir a la música, honrar a mis amigos, mi familia, a mis maestros y al público que me trajo hasta donde estoy. Respeto los pensamientos que me son ajenos en democracia, ni traidores ni genocidas. Me ofrezco a blindar la cultura y la alegría de los pueblos. No apoyo partidos políticos; si a los sabios, los marginales, los independientes, los solidarios, y pido por el bienestar y la salud de todos", escribió casi un mes después en Facebook.

La colaboración con C. Tangana

El fin de Los Rodríguez dio paso a una extensa carrera en solitario de Andrés Calamaro. El artista tiene catorce álbumes de estudio, ocho álbumes en vivo y nueve recopilaciones oficiales. Luego están las colaboraciones, una de las últimas la ha hecho con C.Tangana en el disco El madrileño. Juntos grabaron Hong Kong, una colaboración de la que C. Tangana habló con el diario argentino La Nación.

"Surgió porque viajé a Buenos Aires y el Bebe Contepomi me hizo una entrevista. Él es muy amigo de Calamaro y hablando le digo que soy fan, que le diga que quiero entrar al estudio con él, que he escuchado Honestidad brutal más veces que la voz de mi madre", explicó sobre el origen de su acuerdo musical. "Ahí empiezo una conversación a distancia con Andrés y, cuando tengo casi el disco terminado, me atrevo a invitarlo", contó sobre la canción que compuso Jorge Drexler, aunque no le pone voz. "La frase “Peinábamos perico con navaja” es de él, es su elegancia. Jorge grabó las guitarras y compuso con Andrés y conmigo, fue una experiencia increíble tener a esos dos bichos trabajando".