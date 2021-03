Angelina Jolie demanda por violencia doméstica a Brad Pitt: la agresión en un avión que fue el detonante de todo

La batalla judicial entre Angelina Jolie y Brad Pitt está llegando a su recta final con un nuevo revés para el actor tras las acusaciones de violencia doméstica por parte de su expareja.

El pasado 12 de marzo Angelina Jolie presentó nuevas pruebas contra el actor, asegurando que tanto ella como sus hijos tienen "pruebas y testimonios que demuestran violencia doméstica".

Además Maddox, el hijo mayor de Brad y Angelina, ya ha testificado en contra de su padre, tal como recoge US Weekly: "Maddox ya ha dado testimonio como adulto en la disputa de custodia en curso y no fue muy halagador para Brad".

Una pelea en un avión, el detonante de todo

Según varios medios estadounidenses, el motivo de este distanciamiento viene de una discusión se produjo el el 14 de septiembre de 2016 en un vuelo de Francia a Los Ángeles, donde Brad Pitt, supuestamente bajo los efectos del alcohol, se puso violento con Angelina y sus hijos. En ese momento Maddox se interpuso entre sus padres para defender a su madre y fue cuando el actor agredió física y verbalmente a su hijo mayor.

Este episodio podría haber sido el detonante por el que Angelina Jolie interpusiera la demanda de divorcio tan sólo unos días después, el 22 de septiembre de 2016.

Brad Pitt, Angelina Jolie y su hijo Maddox / Gtres

Maddox ya no usa el apellido de su padre

Maddox, que actualmente se encuentra en Seúl (Corea del Sur) cursando sus estudios universitarios, no tiene contacto con su padre desde hace cinco años.

La primera vez que Maddox hablo públicamente de la relación inexistente con su padre fue en 2019, cuando un reporterole preguntó al respecto mientras el joven iba a la universidad. "Lo que tenga que pasar, pasará", se limitó a decir.

Dos años después, parece que la relación entre padre e hijo no ha mejorado. Tal como recoge US Weekly, Maddox ya no utiliza el apellido Pitt en los documentos que no son legales. Además, el joven quiere cambiarlo por Jolie legalmente, algo que su madre le ha aconsejado que no haga.

Brad Pitt, completamente devastado

Fuentes cercanas al actor aseguran que se encuentra "completamente devastado" por esta situación que lo aleja todavía más de sus hijos. Según recoge el portal The Blast, además del testimonio de Maddox, los hijos menores de la expareja (Pax, Zahara, John y los mellizos Knox y Vivienne) también estarían dispuestos a testificar contra su padre, lo que podría quitarle la custodia legal sobre ellos.

Angelina Jolie y Brad Pitt junto a sus seis hijos / Gtres

SEGURO QUE TE INTERESA

— John (Shiloh), el hijo de Angelina Jolie y Bad Pitt, sorprende en su última aparición pública

— Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt han crecido y las redes se han llenado de memes

— Brad Pitt y su nueva novia, la modelo alemana de 27 años Nicole Poturalski, de escapada romántica en Francia