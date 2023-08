Anitta desmiente estar en una relación: “Estoy soltera, siempre lo he estado”

Anitta desmiente los rumores que la relacionaban con Simone Susinna: “Estoy soltera, siempre lo he estado” | Youtube

Simone Susinna es un nombre que daba de qué hablar cuando sonaba se hablaba de la cantante brasileña Anitta. La artista y él han pasado mucho tiempo juntos recientemente y los rumores sobre su supuesta relación no han tardado en aparecer. Sin embargo, la intérprete de Envolver ha declarado que hace tiempo que no tiene pareja.

La artista ha pasado el verano disfrutando del sol, la arena y la playa. Durante sus vacaciones ha estado acompañada del modelo Simone Susinna, con el que se le ha visto en más de una ocasión.

Las fotografías que publicó la artista parecían confirmar los rumores, pero en una entrevista con el medio brasileño GShow, Anitta ha desmentido las habladurías. “No estoy en una relación, estoy soltera. Siempre lo he estado”, comenzó diciendo.

La artista ha pasado unos días en su tierra natal en plena promoción de su último álbum, Funk Generation: A Favela Love Story, compuesto por tres canciones, Funk Rave, Casi Casi y Used To Be.

"Me voy esta misma semana (de Brasil) terminando mi agenda promocional que dejé para mis recientes canciones que están saliendo ahora. Luego, no sé cuándo volveré", declaraba la cantante, que lanzó el disco que completa la trilogía Funk Generation hace una semana.

Su viaje a Grecia

A principios de agosto, tanto Anitta como Simonne subieron varias imágenes en las playas de Grecia donde aparecen muy cariñosos. Posando en la orilla del mar, él la cogía tiernamente de la cadera.

La cantante describía la escena de su post: “Viviendo la vida” mientras él lo hacía utilizando un emoji de un corazón rojo. Los comentarios que escribieron en las publicaciones del otro no hacían más que incrementar las dudas. La cantante le puso “te amo” en brasileño y el actor le dejaba un cariñoso mensaje propio de una pareja: “De aquí a la Luna y de vuelta. Amor mío”

Este no fue el único viaje que hicieron por Europa. Un mes antes, el 9 de julio, Simonne publicó más imágenes juntos en Francia.

La cantante lo ha dicho claramente: está soltera, pero no cabe duda de que las últimas publicaciones daban a entender justo que existía algo más que una amistad en su relación con el italiano.