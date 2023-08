Anitta estrena 'Funk Generation: A Favela Love Story', un disco homenaje a sus raíces brasileñas

Hace un mes la artista Anittapresentó su primer single Funk Rave y ahora llega con Casi Casi y Used To Be, las dos nuevas canciones que completarán su nuevo álbum, Funk Generation: A Favela Love Story.

La brasileña ha estado publicando varios post promocionando el lanzamiento del nuevo disco desde hace semanas. El 17 de agosto, tan solo un día antes del lanzamiento oficial, ya podíamos ver la portada de las canciones que terminan de completar este álbum compuesto por tres singles en total.

Funk Rave fue la primera canción que sacó de Funk Generation: A Favela Love Story y en un mes ya ha llegado a las 14 millones de visualizaciones en Youtube. En el videoclip la artista muestra las calles de donde creció además de alusiones al sexo con objetos como martillos o trenes.

Anitta - Funk Rave

Casi Casi todavía no tiene videoclip pero sí que ha lanzado video animado con la letra de este tema y de fondo una foto de ella en una oficina.

Anitta - Casi Casi

Lo mismo ha hecho con Used to be, una canción con un ritmo muy parecido al de las otras dos y que en pocas horas ha llegado a las 130 mil visitas.

Anitta - Used To Be

La cantante parece haber apostado por traer a su disco el ritmo que se escucha en Brasil, de ahí el nombre de su álbum.

Anitta siempre se ha mostrado muy orgullosa de sus orígenes cariocas y lo demuestra en muchas declaraciones.