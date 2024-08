Un año del crimen de Daniel Sancho, el asesinato que conmocionó a la sociedad

La tarde del anodino sábado 5 de agosto de 2023 una noticia asaltó las primeras páginas de los periódicos y las aperturas de los informativos con titulares de impacto. "La policía de Tailandia asegura que el hijo del actor Rodolfo Sancho se ha confesado autor del asesinato de un amigo". "El hijo del actor Rodolfo Sancho confiesa que mató y descuartizó a un amigo en Tailandia". "El hijo del actor Rodolfo Sancho confiesa haber asesinado y desmembrado a un amigo en Tailandia". "Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, confiesa haber asesinado y desmembrado a un colombiano en Tailandia".

Hasta ese día, poco o nada se sabía del hijo mayor del protagonista de El Ministerio del Tiempo o Mar de plástico, uno de los actores más reputados y discretos del panorama nacional, hijo del mítico Sancho Gracia, que se dio a conocer en la serie juvenil Al salir de clase. Nunca ocultó su temprana paternidad con Silvia Bronchalo —tenían 19 años cuando nació Daniel—, a la que conoció en la escuela de interpretación, pero su hijo Daniel siempre se había mantenido al margen del mundo del espectáculo y la farándula. Había estudiado cocina, quería convertirse en un prestigioso chef y su única relación con las cámaras eran los vídeos de recetas que subía a su canal de YouTube, Puro Disfrute.

Vídeo de Daniel Sancho cocinando | Youtube | Daniel Sancho

Las fiestas de la luna llena que terminaron en pesadilla

La confusa e impactante información que llegaba desde Tailandia dio un vuelco al verano. Enseguida comenzaron a circular informaciones, informes e imágenes de la situación policial de Daniel Sancho, un joven de melena rubia y cuerpo trabajado que había llegado a Tailandia para disfrutar de las fiestas de la luna llena con un amigo.

Sancho aterrizó el 30 de julio en Tailandia y el 1 de agosto, martes, se encontró con su amigo el cirujano colombiano Edwin Arrieta. El 2 de julio, una pelea en el bungalow de la isla de Koh Phangan donde se alojaban terminaría con el fallecimiento de Arrieta y con la detención del cocinero pocas horas después de denunciar la desaparición de su amigo. El hallazgo por parte de la policía de algunas partes del cuerpo del cirujano plástico y las imágenes de una cámara de seguridad del cocinero comprando cuchillos y bolsas de basura que formarían parte de la escena del crimen bastaron para considerarlo sospechoso de lo que había ocurrido.

Durante el interrogatorio y la reconstrucción de los hechos, el hijo de Rodolfo Sancho se declaró culpable del asesinato y descuartizamiento del cirujano plástico y fue enviado a prisión acusado de asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de esta. Según la ley Tailandesa, Daniel Sancho, a la espera del juicio, podría ser condenado a pena de muerte si era considerado culpable de asesinato.

Según relató el propio protagonista, el colombiano murió al golpearse la cabeza contra el lavabo durante una pelea y después, confundido y en shock, descuartizó el cuerpo e intentó deshacerse de las partes. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguraba el detenido ante sus abogados tailandeses para ‘justificar’ lo sucedido.

El 10 de agosto la familia de Daniel Sancho emitió un comunicado a través de sus abogados. "Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos a la familia en el sentimiento", arrancaba. "Agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir".

El actor Rodolfo Sancho, padre del acusado Daniel Sancho, respondiendo a la prensa a las puertas de juzgado | EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI

Un mediático caso seguido al minuto

Con el silencio como respuesta al torbellino mediático del caso, Rodolfo Sancho se refugió en la isla de Fuerteventura junto a su mujer, la actriz Xenia Tostado. "Viajará, pero tiene que encontrar el momento, tiene que rearmarse psicológicamente, porque lo está pasando realmente mal", explicaba la abogada Carmen Balfagón, nombrada portavoz de la familia y una de las invitadas asiduas en las tertulias de televisión para hablar del caso.

Mientras, el minuto a minuto de lo que estaba sucediendo en Tailandia ocupaba programas y diarios digitales, el interés se alimentaba con las declaraciones del entorno de la víctima y del presunto asesino, y con las decisiones y movimientos del mediático número dos de la policía tailandesa, el encargado de dirigir la investigación, Big Joke —que en abril fue suspendido del cuerpo por ser sospechoso de liderar una red de sobornos—, que no tenía reparos en adelantar información y dar detalles sobre lo que se estaba averiguando.

Finalmente, el 2 de septiembre, casi un mes después de que saltase la noticia, Rodolfo Sancho viajó hasta Tailandia para visitar a su hijo en la cárcel de Koh Samui, donde permanecía en prisión provisional a la espera de ser juzgado, y comenzar a preparar la defensa a cargo del equipo del famoso abogado Marcos García Montes.

El primer día, a la salida, Rodolfo Sancho protagonizó la primera de las polémicas que algunas de sus declaraciones —y su aparición en el episodio 0 del documental El caso Sancho de HBO— han originado en este tiempo. "Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy por los suelos llorando, eso no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto, creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", clamó a las puertas de la prisión.

A Bangkok ya había viajado semanas atrás Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, para permanecer cerca de su hijo al que podía visitar todos los días durante 20 minutos. La relación entre los progenitores del acusado de asesinato y desmembramiento del cuerpo de Edwin Arrieta se intuyó distante desde el principio, pero la denuncia presentada por Bronchalo en el mes de abril contra el actor por violencia de género —denunció insultos y vejaciones en unos mensajes de WhatsApp— terminó por alejarles definitivamente.

El 29 de agosto, la sentencia

El 12 de diciembre, cuatro meses después de la noticia, se anunciaron las fechas en las que se celebraría el juicio a Daniel Sancho: desde el 9 de abril hasta el 3 de mayo, aunque finalmente acabó el 1 de mayo.

Fueron días de mucha actividad a las puertas del tribunal de Koh Samui. No se permitió la entrada de los medios desplazados a la sala donde se celebraba el juicio, y a la entrada y salida de testigos, familias y letrados de las dos familias se sucedieron las declaraciones y los comentarios sobre lo que ocurría dentro, dando pie a todo tipo de especulaciones y juicios paralelos.

En las televisiones y medios digitales, el juicio también monopolizó gran parte del tiempo y se desplegaron todos los recursos posibles para su cobertura. En los programas se alternaron algunos de los protagonistas del juicio, especialmente el equipo de defensores de Daniel Sancho en España y el abogado de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina.

El último informe de la defensa de Daniel Sancho, su oportunidad final para demostrar que no hubo premeditación | antena3.com

Y aunque Ospina auguró al inicio del juicio que no habría grandes sorpresas y la fiscalía volcó todos sus esfuerzos en demostrar que la muerte había sido premeditada, la declaración del presunto homicida dio un giro radical a su argumento. Aunque desde el primer momento Daniel Sancho reconoció el crimen a la Policía tailandesa, en sala se declaró no culpable, afirmando que había sido un accidente durante una pelea en la que actuó en defensa propia y que en esa primera declaración fue coaccionado por la policía alegando una promesa de extradición si lo hacía, estrategia en la que se centró su defensa. El único cargo reconocido por Sancho fue el de ocultación del cadáver.

A poco más de un mes de la lectura de la sentencia, el equipo de Marcos García Montes presentó un nuevo informe de defensa avalado por dos criminólogos que, tras analizar la actitud de Daniel Sancho en los días previos, intentaría demostrar que no hubo premeditación por parte del acusado.

Será el 29 de agosto cuando sea leída la sentencia con la que, de considerarse culpable de asesinato premeditado, Sancho sería condenado a la pena de muerte. Una posibilidad que descarta casi totalmente el abogado García-Montes. "Habría un homicidio imprudente en el peor de los casos. Y este en Tailandia tiene dos fases: si es imprudencia grave tiene una pena de ocho a diez años, y si es leve es de seis a ocho años como máximo".

La cuenta atrás ha comenzado y Rodolfo Sancho, de promoción por el estreno de su última película Un paseo por el Borne, ha confesado sentirse tranquilo: "Estoy bien, estoy estable, no estoy amargado, no estoy depresivo. Estoy en la vida, estoy luchando. Soy ‘creedor’ de que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio".