Silvia Bronchalo rompe su silencio sobre el caso Daniel Sancho: "Nadie te prepara para algo así"

Silvia Bronchalo ha regresado por segundo día consecutivo a la prisión de Koh Samui, en Tailandia, para visitar a Daniel Sancho. El madrileño ya ha cumplido los diez días obligatorios de aislamiento por el protocolo anticovid y ha comenzado a recibir visitas familiares.

Por ahora, su madre ha sido la única que ha viajado hasta dicho país asiático para conocer de primera mano la situación de su hijo tras confesar asesinar a Edwin Arrieta y esparcir sus restos por la isla de Koh Phangan.

Durante su primera visita, no quiso hacer caso a los medios de comunicación, pero en esta segunda sí se ha dirigido a ellos y ha confesado que está siendo un momento muy duro para ellos.

"Yo no soy del medio, no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en televisión y os agradezco mucho el respeto", ha explicado, agradeciendo a los periodistas que tomaran la decisión de no hacerle ninguna pregunta a no ser que ella misma hablara, como sí ha sido esta vez.

Silvia Bronchalo volverá mañana a la prisión de Koh Samui para visitar a su hijo Daniel Sancho

Silvia ha contado que Daniel "está tranquilo" y "se ha emocionado mucho al verla". En estos momentos, la familia Sancho Bronchalo solo espera "que esto se resuelva pronto".

"Lleva diez días, está bastante mejor dentro de lo que cabe. Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así, no te preparada nadie", ha afirmado, mientras se dirigía al coche.

Así serán las visitas familiares de Daniel Sancho en prisión

Este jueves, Vicente Cacho, encargado de negocio de la embajada española, explicó que las visitas se producen con un cristal de por medio y no se pueden tocar. En Tailandia, el método vis a vis no funcionan.

Otra diferencia es que allí sí se permite que ella pueda ir a diario a prisión, algo que no sucede en España.

Durante su primera visita, Silvia empezó a creer que su hijo no era el autor de dicho crimen. Tal y como reveló Esther Yáñez, cree que es inocente de este brutal crimen. La periodista pudo comunicarse con fuentes cercanas a ella, quien le dijeron que "la investigación todavía no está cerrada" a pesar de lo que dijo la policía tailandesa.

El encuentro entre Silvia y Daniel fue muy duro para los dos, pero ella confía en él y llama la atención que piense que no acabó con la vida del colombiano: "Silvia no cree que su hijo haya cometido el asesinato".

Todavía no hay fecha para el juicio de Daniel Sancho.