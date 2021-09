El paso de Ester Expósito por el Festival de Venecia ha vuelto a abrir el debate sobre si la actriz podría haberse sometido a algún retoque estético. Más allá de si ha pasado por quirófano o no, es indiscutible que la actriz española derrocha glamour y belleza allá por donde pasa, y prueba de ello son los cinco millones de me gusta que ha cosechado en las instantáneas que ella misma ha publicado de su paso por la alfombra roja del festival.

Ester Expósito escogió un vestido Atelier color lima de Versace y joyas Bvlgari para posar en red carpet de la cita italiana, que tuvo más representación española gracias a Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, que acudieron a presentar Madres Paralelas.

Ester Expósito en Venecia // Getty

El rostro afilado y los ojos rasgados de Ester Expósito han hecho las delicias de sus seguidores pero también han levantado las suspicacias de otros, que recordaban que la actriz tenían un perfil muy diferente cuando dio sus primeros pasos como intérprete. Ester Expósito era ligeramente diferente cuando debutó en Centro médico hace sólo cinco años.

Sus primeras apariciones en televisión fueron en el año 2016, cuando tenía solo 16 años, en las series Vis a Vis y Centro médico. Ahora tiene 21 y su rostro aniñado se ha transformado en el de una auténtica sex symbol, pero eso no tiene por qué significar que haya recurrido a cirugías estéticas. Simplemente ha crecido.

"No me he realizado ninguna cirugía estética"

Los rumores y especulaciones sobre el cambio de Ester Expósito llevan ya tiempo circulando. De hecho, el pasado octubre la actriz quiso zanjar de una vez por todas la conversación que se había creado en las redes sociales en torno a sus posibles cirugías y retoques estéticos. Calló bocas a través de Instagram Stories al publicar el siguiente mensaje.

"Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía, ni cirugía estética. Antes de hacer AFIRMACIONES (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información. De esta forma estáis engañando a la gente", escribió Expósito, y matizó: "Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podría influir estas mentiras. Así que supuesto profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad".